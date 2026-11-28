西武から海外FA権を行使した高橋光成投手（29）が、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと1年300万ドルの契約を交わした。ポスティングシステムでの移籍断念から1年後にメジャーリーグへ到達し、春季キャンプでは先発ローテ争いに加わる見込み。チームはナ・リーグ西地区でポストシーズン争いを展開しており、大谷翔平選手らとの対決も楽しみとなる。

西武から 海外FA 権を行使した 高橋光成 投手（29）が27日（日本時間28日）、 ダイヤモンドバックス と1年300万ドル（約4億8000万円）で契約合意したと、複数の米メディアが伝えた。

昨オフにポスティングシステムで3球団からオファーがあったとされながらも移籍を断念してから1年、目標だったメジャーへついに乗り込むことになった。 ダイヤモンドバックスには斎藤隆氏が12年に、オリックス平野佳寿2軍監督が19年まで2年間プレーしており、日本選手の所属は8年ぶり3人目となる。 複数の米メディアによると、高橋は春季キャンプで先発ローテの4、5番手を争うことになるという。

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先発には21年サイ・ヤング賞に輝いたが、この2年間は右ひじ手術などケガ続きの右腕バーンズ、昨季16勝の左腕ロドリゲス、ベテラン右腕ケリー、成長株の右腕ファートとネルソンがおり、その他にも若手も含め候補がひしめく。 高橋にとっては混戦の厳しいローテ争いになる可能性があるが、ナショナルズも興味を示していると伝えられた中で、ダ軍入りを決断した。 米専門メディア「ジ・アスレチック」のウィル・サモン記者は高橋を「今季は成績を上げ、球の質も向上した」と期待を込めて伝えた。