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高橋先発、粘り強い投球で阪神を守り抜く――交流戦で見せた制球力と多彩な変化球

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高橋先発、粘り強い投球で阪神を守り抜く――交流戦で見せた制球力と多彩な変化球
阪神高橋制球力
📆5/29/2026 1:35 PM
📰nikkansports
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阪神タイガースは高橋先発投手の制球力と多彩な変化球で相手打線を封じ、1-0の僅差で勝利に持ち込んだ。序盤からストライ克が続き、8回まで投げ切る安定感を示した。打線のサポートも光り、今後の交流戦での投手陣に期待が高まる。

阪神タイガースは、先発投手高橋の粘り強い投球に支えられた試合展開だった。 序盤からテンポ良くストライクが続き、ほとんどの球が良いコースに収まった。 高橋は抜群の 制球力 を見せ、球数はわずか34球で3回を終える。

一方、対戦相手の田中晴投手は、前回の試合で85球を投げて荒れた展開に陥り、今回も6回で115球を投げ切れず降板を余儀なくされた。 高橋は同じ回で71球と抑え、投球回数と球数の差が明確に表れた。 これにより、8回まで投げ切る余裕が生まれ、チーム全体に安定感をもたらした。 \n\n高橋の武器は真っ直ぐ球とツーシームを軸にした多彩な変化球だ。

直球は150キロ前後のスピードで、両サイドに糸を引くように入り、打者が簡単に捉えられない軌道を描く。 ツーシームは落ちる球勢が特徴で、ファウルや空振りを誘うことができる。 さらに、鋭いスライダーは抜け感のある曲がりを見せ、右打者の膝元に食い込むカットボールは特に厄介で、打者は打ちにくさを感じるだろう。 緩めのチェンジアップはタイミングを外させ、広島に対して3連勝を続けていたロッテ打線をも封じ込めた。

唯一の危機は8回に訪れたが、相手に1点も与えず、試合は1-0の僅差で進行した。 チームは現在3連敗中で、同点に持ち込むことさえ許されない状況だ。 高橋は連続四球という珍しいミスも見せたが、冷静に抑えて後続投手へつなげた。 大谷翔平の活躍が話題になる中でも、高橋の投球はそれに引けを取らない圧巻の内容であった。

\n\n試合の流れを左右したのは、味方打線のサポートでもある。2回に唯一のチャンスが訪れ、1死満塁のフルカウントで中野選手が二塁打を放ち、先制点を奪った。 もしこの場面で見逃しがあれば、高めの球が押し出され、追い込まれる可能性があった。 続く森下選手も高めの球を狙って捕邪打を放ち、結局は1点で止まった。 ベンチが組んだ1番中野、2番森下の打順は見せ場となり、もし追加点があれば高橋の投球負担は軽減されたはずだ。

現在、交流戦で打線全体が調子を崩しているため、30日の村上投手、31日の才木投手にも同様に粘りの投球が求められる。 日刊スポーツの評論家は、高橋の投球がチームを救う重要な要因であると評価し、今後の試合でも同様の投球が期待されると結んでいる

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阪神 高橋 制球力 交流戦 投手

 

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