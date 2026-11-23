俳優の高橋一生が、NODA・MAP公演『THE BEE』の共演中に負傷した開骨折のため降板し、劇団側は手術と長期経過観察が必要だと発表した。

俳優の 高橋一生 が、東京・下北沢の 本多劇場 で現在上演中の NODA・MAP 番外公演『 THE BEE 』より降板することが21日に明らかになった。

劇団NODA・MAPは公式発表において、同演劇から離脱する決定に至った経緯と理由を詳しく説明した。

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公演中の不測の事態と開骨折の重傷

高橋一生は、11月2日に開幕した同舞台において主人公の井戸役として主演を務めてきた。

劇団の発表によれば、高橋は11月13日に行われた公演中に、「全体の動きの中で起きた不測の事態により、手を負傷した」という。

この事故により受けた怪我の程度は深刻で、病院での精密検査の結果、手の骨が皮膚を突き破って体外に出るなどの重症な「開骨折」と診断された。

その直後、高橋一生は緊急手術を受け、負傷した手足の骨の固定と感染防止のための治療を開始した。

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医師の指示による長期安静加療の必要性

手術後の経過を視察した医師からは、深刻な合併症を防ぐための具体的な指示が下された。

劇団側は、「術後の医師の診察により、感染などのリスクを避けるために安静加療と完治に向けた長期の経過観察が必要との診断を受けました」と伝えている。

高橋一生の健康リスクを最小限に抑え、回復を最優先させる医療的な観点から、この対応が不可避となった。

劇団は「高橋さんのご快復を最優先にすべきと考え、ご本人および所属事務所と協議の上、本公演を降板せざるを得ないこととなりました」という決定理由を公式に表明した。

これにより、高橋は残りの公演スケジュールから完全に外れ、リハビリテーションに専念することになった。

劇団側が示した無念さと演技への称賛

劇団NODA・MAPは、発表の中で高橋一生の演技力に対する強い賞賛と、離脱に対する悔しさをにじませている。

「高橋一生さんが演じられた井戸役の素晴らしい演技を思うと、誠に残念ではございますが」という声明文は、制作側の失望感を代弁している。

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しかし、現時点では舞台復帰よりも「治療とご快復に専念していただくことが重要」という判断に至った。

これは、短期的な興行収入よりも出演者の生涯の健康を守るという、劇団としての倫理的な優先順位を示すものと言える。

野田秀樹演出の傑作と豪華キャスト陣

NODA・MAP番外公演『THE BEE』は、文豪の筒井康隆が執筆した小説「毟りあい」を原作とした傑作である。

この作品はすでに海外でも高く評価されており、これまでに世界10カ国14都市で称賛を浴びてきた実績を持つ。

演出を手がけるのは劇団代表の野田秀樹であり、彼が本多劇場の舞台に関わるのは実に40年ぶりとなることでも大きな話題を呼んでいた。

高橋一生は本作で、狂気に駆られる平凡なサラリーマン・井戸役という重要な役どころに挑んでいた。

共演には、NODA・MAP初参加となる二階堂ふみやや川平慈英、そして日曜劇場『VIVANT』などで注目の河内大和ら豪華キャストが名を連ねていた。

スリリングな演技と熱狂が繰り広げられていた同舞台だが、主要キャストの急な降板により今後の上演構成にも影響が及ぶ可能性がある。