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高槻市営バス 夏休み・冬休み・春休み equipped乗り放題パスを6月1日から販売

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高槻市営バス 夏休み・冬休み・春休み equipped乗り放題パスを6月1日から販売
公共サービス交通高槻市営バス
📆5/29/2026 5:46 AM
📰PRTIMES_BIZ
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高槻市営バスが、小中学生向けに長期休暇中の全線乗り放題パス「U-12」「U-15」を令和8年6月1日から販売。通常運賃よりお得で、市内のレジャー施設へのアクセスにも最適。令和3年から継続実施で年々利用者増加。

高槻市営バス は、 小中学生 を対象に、 夏休み 冬休み 春休み の各長期休暇期間中に市営バス全線が 乗り放題 になる乗車券「 U-12おでかけパス 」「 U-15おでかけパス 」を令和8年6月1日から販売します。

この乗車券は、通常の小学生110円、中学生220円という均一運賃体系において、期間中に何度利用しても一定金額で乗車できるため、利用回数が増えるほどお得な内容となっています。 高槻市は府内で唯一公営バスを運行しており、昭和29年の開業以来70年以上にわたり、市民の日常生活における重要な交通インフラとして通勤・通学・買い物などに幅広く利用されてきました。

市内には北部の摂津峡や今城塚古墳公園、南部の市民プールや総合スポーツセンター、中心部の安満遺跡公園など多様なレジャー・文化施設が点在しており、これらはすべて市営バスでアクセス可能です。 そのため、長期休暇中に子どもたちが手軽に市内各地を移動し、多様な体験を通じて充実した休暇を過ごすことを目的として、令和3年から本乗車券を毎年販売してきました。 過去の販売実績では年々購入者数が増加しており、市民から高い評価を得ています。

本乗車券は、遊びだけでなく習い事や通学など日常的な利用にも適用可能で、複数回の利用で特に大幅な費用削減が期待できます。 販売場所は市営バス案内所（JR高槻駅南、JR摂津富田駅、阪急高槻市駅）および市営バス営業所（芝生営業所、緑が丘営業所）の計5箇所です

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