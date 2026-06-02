高校生と大学生によるサービス「そっと」が不登校の子どもたちを支援

高校生と大学生が共同で開発したサービス「そっと」は、不登校の子どもたちを支援することを目的としています。両者は自身の経験から、同じような状況にある子どもたちを支えるサービスを作りたいと考えました。開発を担った大学生は、中学生の頃に不登校を経験し、親との約束をきっかけに登校を再開しました。大学生は「そっと」は達成を促すだけのアプリではありません。できたときは一緒に喜び、できなかったときは責めず、また次の機会に向かえる設計を基本方針としています。

企画を担当した 高校生 は、小学5年生頃から約2年間 不登校 を経験しました。 親の勧めで通信制中等部に転入後、音楽活動やネット部活動を通じて、徐々に外出できるようになりました。

「外に出てみたら、思ったより怖くなかった」という自身の体験、また当時の状況を思い出すと両親との「約束」に重みを感じ、同じような状況にある子どもたちを支えるサービスとして「そっと」を考案しました。 開発を担当した大学生は、中学生の頃に不登校を経験しました。

「学校に行ったらパソコンを買ってもらう」という親との約束をきっかけに登校を再開し、現在はエンジニアを目指しています。 この経験から本プロジェクトに共感し、開発を担いました。

「そっと」は、達成を促すだけのアプリではありません。 できたときは一緒に喜び、できなかったときは責めず、また次の機会に向かえる設計を基本方針としています。 継続できなかった日を過度に意識させない。

「前に進む」より先に「安心して戻ってこられる」ことを重視しています。 First off Projects は、高校生と大学生のためのビジネスコミュニティです。 法人向けIT研修サービスを提供するスタディメーター株式会社の研究機関としての役割を担い、メンバーは資金や学習機会の援助を受ける代わりに、本人の関心に基づいたサービスの開発や学習レポートの作成を行い、新技術に関する知見や新規事業創出の事例を同社に還元しています。

個人や企業、子どもたちや社会の未来を一歩前へ導くために、デジタル人材育成や、オンライン学習サービスの企画・開発、新規事業開発等を支援。

「挑戦したくなる世界」の実現をビジョンに掲げ、新しい一歩を踏み出したい人をサポートしています





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