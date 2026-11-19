アメリカ中西部の1010人を46歳まで追跡した「Youth Development Study」の結果、高校時代のアルバイトで最も良い経済的・職業的結果をもたらすのは、週20時間未満で長期間継続して働くことであることが明らかになりました。

高校時代のアルバイト経験が、数十年後の中年期における経済的成果やキャリア形成にどのような影響を与えるのかについて、長期的な追跡調査データを用いた新たな研究結果が示されました。この調査は、アメリカ中西部に住む中学3年生1010人から始まった「 Youth Development Study (青少年発達調査)」のデータを活用し、高校在学中から2019年（被験者年齢約46歳）までの定期的なアンケート回答を分析しました。

研究手法と統計的マッチングの採用

研究チームは、高校生のアルバイト状況を「労働強度」と「労働期間」という2つの独立した側面から測定しました。労働強度は1週間あたりの労働時間数を指し、労働期間は高校在学中に継続的に働いていた期間の長さを指します。一般的に長時間労働を行う高校生は、そうでない生徒と世帯収入や親の期待、薬物使用歴、中学3年時の成績など社会経済的背景が異なる傾向があるため、研究ではこれらの変数を考慮した統計的マッチング手法を採用しました。これにより、経歴や背景が比較的類似した生徒同士を比較可能にし、アルバイト経験そのものの純粋な影響を抽出しました。

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高強度労働の短期的利益と長期的な代償

高校時代に「週20時間以上」という高強度で労働していた人々は、高校卒業直後の数年間にわたり、同世代の労働者よりも高い賃金を得ていました。これは、若者が労働市場に迅速に組み込まれることを促進する効果を示しています。しかし、この経済的アドバンテージは20代後半から30代になると次第に薄れ、最終的な結果として、このグループは大学の学士号を取得する可能性が41％低いという厳しい代償を払うことになりました。研究チームは、高校卒業後すぐにフルタイムの職に就くことが、高等教育を受ける機会を逸らす主要原因であると指摘しています。

長期間の継続就業がもたらす持続的恩恵

一方、高校時代に長期間にわたってアルバイトを続けていたグループは、成人後のすべての年齢層でより高い賃金を得るという持続的な経済的恩恵を受けました。特に29歳から46歳の中年期において、このグループは最も高い経済的成果を収めており、29歳から46歳までに「エリートコース」と見なせる仕事に就いている人の割合が最も高くなりました。20代半ばまでにエリートコースと見なせる仕事に就いている人の割合は、高校時代の労働期間が長かった人では約62％だったのに対し、短かった人では約47％にとどまりました。重要なのは、継続的にアルバイトをしていたとしても、大学の学位を取得する可能性が低下しなかったという点です。

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「安定した働き方」が最適解である根拠

労働強度と労働期間を組み合わせることで、どのような勤務形態が最も望ましい結果をもたらすかという問いに対する答えも明確になりました。週20時間未満の労働時間を維持しつつ、継続的に働き続けた「安定した働き方」をしていた人が、すべての雇用形態の人々の中で最も好ましい結果を得ていたことが判明しました。このグループは、あらゆる雇用形態の人よりも大学卒業率が高く、中年期におけるキャリアの質と収入水準も最高水準を保っていました。研究チームは、この結果について、継続的な就業を通じて仕事と学業を両立させる時間管理能力や信頼性を養ったことが、長期的な成功につながった可能性があると考察しています。

将来の雇用主へのアピールと今後の課題

高校時代に同じ職場で継続的に働いていたという履歴は、将来の雇用主に対して信頼感を与え、自身の生産性の高さをアピールする強力な材料となります。研究チームは、安定した適度な仕事に就くことが、若者の社会経済的スキルの向上に寄与すると提唱しています。なお、今回の研究対象は1990年代に就職した主に白人のアメリカ中西部住民であるため、現代の多様な労働環境や若者を取り巻く状況が大きく変化していることを考慮する必要があります。現代の高校生への適用性を証明するためには、さらなる横断的研究が必要不可欠です。