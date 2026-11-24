高市早苗首相は24日、一時帰国中の国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長と官邸で面会し、日本政府が年内に27年分のICC分担金の全額を前倒しで支払う方針を伝え… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

高市早苗 首相は24日、一時帰国中の 国際刑事裁判所 （ ICC ）の 赤根智子 所長と官邸で面会し、日本政府が年内に27年分の ICC 分担金の全額を前倒しで支払う方針を伝えた。 赤根氏と ICC は米トランプ政権から制裁対象に指定され、発動されればさらに厳しい活動を余儀なくされる。

赤根氏は首相と面会後、国会内で講演した際、首相との面会内容を伝え、「うれしいニュースだ」と笑顔で語った。 赤根氏は首相との面会で「日本政府としてICCをこれからも力強く支援し、日本は法の支配を重視して関係諸国とも協力していく」と表明があったとし、「（分担金前倒し支払いは）大変な英断をいただいた。 財務規律が厳しい中、日本が法の支配のもとでの、いろいろな形でのご苦労があったと承知しているが、その中で来年分の分担金を12月中に払っていただくことは非常に大きな支援」と主張。

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「これで2カ月分のすべての支払いができることになる。 同じように支払わなければならないと思う国々の背中を押すことになる」と述べ、「日本のリーダーシップは、こういうところにこそ発揮されてしかるべし、と思っていたが、その通りになった。 みなさま方のおかげです」とも述べ、謝意を示した。 日本は、ICCの分担金の最大の拠出国。

今月12日、超党派の「人権外交を超党派で考える議員連盟」共同会長の中谷元・前防衛相らメンバーが木原稔官房長官に対し、来年分の分担金を年内に全額拠出するよう要請していた。 米中ロの3カ国の首脳が19日に行った会談では「平和宣言」の中で、ICCなどが管轄権を乱用してはならないと求める内容が含まれた。 関係者によると、赤根氏は講演で、「管轄権の乱用」を訴える米国側の主張に「それは違う」という趣旨の認識を示し、「ICCは規定に基づき、抑制的に、法の支配に基づいて取り組んでいることを、ぜひ多くのみなさんに分かってほしい」とも述べたという。

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また、今月末にオランダ・ハーグで行われるICCの加盟国でつくる締約国会議に日本から政務三役の出席を要請し、関係者によると、政府側も検討する考えを示したという。 赤根氏は講演後、超党派議連メンバーとも意見交換。

「多くの方々に支援していただき、ICCが今あると思っている。 これからも、全世界の人々のために働ける機関であり続けるための努力をしていきたい」と語った。 日本政府の決定に関しては、すでにICC本部にも伝えたとし、「私たち職員もみなさんの応援にこたえるべく、最後まで頑張りたい」と語った。 議連共同会長の中谷氏も、政府が年内に27年の分担金全額の前倒し支払いを決めたことを「非常にうれしく思っている」と評価し、「ようやくスタートした大事な裁判所で、日本にとって大事な機関。 みなさま方とともに有意義な活動ができるよう見守りながら育てていきたい」と語った。