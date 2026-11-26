中国に造詣が深い峯村健司氏（キャノングローバル戦略研究所上席研究員）、柯隆氏（東京財団常勤研究員）、興梠一郎氏（神田外語大教授）の3者が、25日に公開された不…

中国に造詣が深い峯村健司氏（キャノングローバル戦略研究所上席研究員）、柯隆氏（東京財団常勤研究員）、興梠一郎氏（神田外語大教授）の3者が、25日に公開された不動産投資サイトが運営するYouTubeチャンネル「楽街 RAKUMACHI」に出演。

中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議などをめぐって鼎談を展開、日本国内で流布される「高市首相孤立論」などについて語り合い、多くのコメントが寄せられている。 SNSを中心に、首相の深圳空港到着時に起きたタラップの大きな段差の件や、首相の「孤立」がクローズアップされた一連の外遊。 テレビ番組でも甲論乙駁が展開されているが、3者の見解は、首相は孤立はしていないというものだった。 タラップは孤立論のエサだった？

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テレビ番組でも活躍する峯村氏が、首相の孤立を提起する共演者がいることを「気になっている」と切り出すと、興梠氏は「ハッシュタグで飛び回っているよ、Xで」と反応。 柯隆氏は「孤立していたら、どうしてプーチン（ロシア大統領）と会談できるんですか」と述べ、「結論ありきで話している」と指摘した。 興梠氏も「孤立って、他のすべての国から孤立しているんですか、ってことなんですよ。 全然孤立していないでしょ。