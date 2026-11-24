中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席した高市早苗首相が18日、現地の空港で政府専用機から降りる際、機体の出口と中国側が用意したタラップの間に段差があった問題で、中国側から日本政府への事前通告がなかったこと…

中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席した高市早苗首相が18日、現地の空港で政府専用機から降りる際、機体の出口と中国側が用意したタラップの間に段差があった問題で、中国側から日本政府への事前通告がなかったことが24日、分かった。

複数の自民党関係者が明らかにした。 金杉憲治駐中国大使が段差に気付き、降機直前に首相本人に報告していたという。 関係者によると、金杉氏は空港で首相の到着を待っており、政府専用機に取り付けられたタラップを上がる際に段差を確認した。 機内に入り、首相に報告した。

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中国側から段差に関する事前の情報提供や説明は一切なかったという。 首相は段差を認識した上で、タラップの付け直しなどを求めず、そのまま降機した。 首相は足に人工関節を入れており、転倒、転落の危険性もあった。 中国側は首相の空港到着時、引退した元外交官を出迎えに充て、他国首脳には用意した花束の手渡しもなかった。

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中国外務省の郭嘉昆報道官は19日の記者会見で、首相への待遇について「国際慣例に基づき、全ての参加者に対して適切な儀礼上の手配を行った」と説明していた。 自民党関係者は、「首相が降機直前に段差を把握していたとしても、中国側の非礼に変わりはない」と指摘した。 首相がタラップの付け直しを求めなかった対応については「結果的にホスト国である中国側のメンツを守った。 事を荒立てず、冷静に、穏やかに対応した」と述べた。

一連の経緯については、24日に開かれた自民党の外交部会などの合同会議で共有された。 鈴木隼人外交部会長は会議後、記者団に対し、政府側の説明の詳細は明かさなかったが、出席議員から「首相の安全確保に万全を期すのは、政府関係者の重要な責務ではないか」との指摘があったと明らかにした。 中国側の接遇に対する首相の対応については、「首相は自身の役割を品位をもってしっかりと果たされた」と評価する声が上がったという。 （奥原慎平）