高市早苗首相の深圳到着時、政府専用機とタラップに約40cmの段差が存在。中国側からの事前通告は無く、金杉大使が確認後報告。安全対策と外交儀礼の両面で問題視される。

高市早苗 首相が11月18日にアジア太平洋経済協力会議（APEC）参加のため中国・ 深圳国際空港 に到着した際、 政府専用機 （ボーイング777-300ER）の出口と中国側が設置したタラップの間に約40センチメートルもの段差が生じていたことが明らかになった。読売新聞や産経新聞などの報道によると、この事態について中国側から日本政府への事前通告や説明は全く行われておらず、外交儀礼としての準備不足や意図的な配慮欠如が指摘されている。

段差の事実関係と金杉大使の報告

空港で高市首相の到着を待機していた金杉憲治駐中国大使が、政府専用機に取り付けられたタラップを上がる際にこの異常な段差に気づいたとされる。大使は機内に入り、降機直前に高市首相本人に対してこの問題を直接報告していた。しかし、首相は段差の存在を認識していたにもかかわらず、タラップの付け直しや他の手段による降機を要求せず、冷静にその場で降機を行った。

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高市首相は関節リウマチの影響で足に人工関節を入れており、当日はスカートとヒールという服装だったため、この段差は転倒や転落の重大なリスクを孕んでいた。一方、後方から降りた同行記者の一部は「段差を感じなかった」と証言しており、状況に対する認識の温度差も浮き彫りになっている。産経新聞の報道によれば、自民党の関係者は「結果的に中国側のメンツを守った」と首相の対応を評価する見方もある一方、安全保障上のリスクを看過した点で批判の声も上がっている。

外交儀礼の欠如と中国側の対応

深圳空港での出迎え儀礼には、引退した元外交官が充てられ、現役の高官による出迎えはなかった。他の国首脳に対して用意された花束の手渡しや音楽の演奏、踊りの歓迎演目といった待遇も一切行われなかった。中国外務省の郭嘉昆報道官は11月19日の記者会見で、「国際慣例に基づき、全ての参加者に対して適切な儀礼上の手配を行った」と主張し、中国側の対応を正当化した。

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しかし、この主張は現地での実態と大きく乖離している。シンガポールの「聯合早報」や台湾の「東森新聞」などの海外メディアは、高市首相への冷遇や膝への負担を報道し、中国の慣用句である「給台階下（逃げ道を与えない）」といった皮肉めいた表現で、中国側による意図的な威圧行為や無礼な扱いを指摘している。木原稔官房長官も会見で「事前に情報があり、現場で安全に配慮しつつ対応した」と説明したが、中国側からの事前通知がなかったという事実は、この説明を矛盾させるものである。

専門家と政治家による批判の集中

有村治子参院議員はX（旧Twitter）上で長文の投稿を行い、この事態が単なる手違いではない可能性を疑い、「国家的意図か現場の忖度か」と疑問を呈した。有村氏は、中国側への原因究明と謝罪を求めるとともに、「道義国家・日本」としての矜持を訴え、政府の対応の甘さを厳しく批判している。また、元JAL機長の杉江弘氏もYouTube上で、「別タラップ要求や機内待機すべきだった」と指摘し、防衛省に対して再発防止策の要求を呼びかけた。

杉江氏は、「落下リスクのある状態でのドア開放は安全管理上あり得ない」と強調し、首脳の生命安全を最優先するべきであったと主張した。これに対して、自民党外交部会などの合同会議でも、政府関係者の安全確保の責務を問う声や、首相の品位ある対応を評価する意見が交錯した。鈴木隼人部会長のもと、慎重な議論が進められているが、安全策の欠如という点は否定できない事実として残っている。

映像の改ざん疑惑と安全保障の懸念

さらに、この問題に関連して「降機中にタラップが動いた」とするAI生成疑惑のフェイク動画がSNS上で拡散されるという混乱も生じた。この動画の流出後、日本側（自衛隊など）の不備を責める中国擁護コメントが急増したものの、検証番組の放送を経て、その信憑性は低いものと見なされている。また、放送局「フジテレビ系『Mr.サンデー』」は、設置直前にタラップを上下に調整し、低い位置で停止させる映像を放送し、意図的な調整が行われた可能性を示唆した。

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深圳空港にはボーイング777型機に対応したタラップが十分用意されており、政府専用機の後方搭乗口には段差が確認されなかった。前方搭乗口のみで小刻みな調整が行われ、低く止めた映像が確認できることから、特定のパフォーマンスや意図的な演出が行われた可能性が依然として指摘されている。今後は、自民党外交部会において、首相の安全確保策や外交儀礼の基準、そして中国側との今後の対応策について、より具体的な協議が行われる見込みである。