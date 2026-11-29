朝日新聞社が29日に公開停止した記事「『人柄や人間味を表現』 スピーチの専門家が見た高市首相の解散表明」は、首相側からスピーチ指導などの業務を請け負ったことがある「カエカ」（東京都中央区）の千葉佳織社長が首相の話し方や会見内容を高評価する…

朝日新聞社が29日に公開停止した記事「『人柄や人間味を表現』 スピーチの専門家が見た高市首相の解散表明」は、首相側からスピーチ指導などの業務を請け負ったことがある「カエカ」（東京都中央区）の千葉佳織社長が首相の話し方や会見内容を高評価する内容だった。

記事はデジタル版で1月22日に配信された。 首相が衆院解散を表明した同月19日夕の記者会見を「スピーチの専門家に分析してもらった」として、千葉氏に取材。

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「首相自身の感情や思いをかみ砕いて伝えようとしていた。 考え抜かれた会見だった」「一つひとつの言葉にこだわりを持っていると感じた。 事前にしっかり準備をして臨んだのではないか」とのコメントを紹介した。 今月27日に総務省が公表した政治資金収支報告書によると、首相の資金管理団体、新時代政策研究会（奈良県大和郡山市）は昨年10月と12月に、「記者会見実施支援費用」「コンサルティング費用」「ビジュアルブランディング支援費用」などとして、カエカに計1291万円余りを支出していた。