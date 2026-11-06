高市首相、沖縄政策協議会を開催し基地負担軽減と振興予算増額を指示

高市早苗首相は沖縄政策協議会を開き、古謝玄太知事と協議。普天間飛行場返還と振興予算の確保へ向けて令和9年度予算編成での対応を閣僚に指示した経緯と今後の課題を詳述。

政府は6日、首相官邸において沖縄の経済振興策および米軍基地負担軽減をテーマとした 沖縄政策協議会 を開催した。この席で 高市早苗 首相は、沖縄における基地負担を具体的かつ目に見える形へと軽減させるため、全力を尽くす方針を明確に示した。

高市首相は関係閣僚に対し、令和9年度予算の編成プロセスにおいて本問題への対応を検討するよう直接的に指示を出した。今回の協議会開催は、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設案を容認する立場で知事に就任した古謝玄太氏の就任を踏まえ、沖縄振興予算の増額を図る政府的な構えを反映したものである。

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13年ぶりの開催と関係閣僚の出席

今回の沖縄政策協議会の開催は、平成25年以来となる13年ぶりのことであった。協議会には高市早苗首相を始めとする全閣僚が出席し、沖縄県の古謝玄太知事も同席した。このように全閣僚を動員する形で協議が行われたこと自体が、日本政府が沖縄問題をどのように捉え、どのように解決へ向けて取り組むかという政治的意図の表れとなっている。

古謝玄太知事は、県民から強い負託を受けた立場として、沖縄振興策の拡充および基地負担軽減のための議論を強い決意を持って進めていくことを表明した。知事は普天間飛行場の早期返還と、その返還期日の明確化を強く訴え求めた。また、令和9年度における沖縄関係予算の確実な確保、ならびに沖縄県内で適用されているガソリン税などの軽減措置を延長することについても要望を出した。

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返還期日の言及なしと再発防止の合意

古謝玄太知事の情報によると、政府側からは普天間飛行場の具体的な返還期日について言及はなかったとされる。この点は、移設容認を表明した知事と政府との間での、現実的な政策課題の複雑さを示す要素となっている。しかし、安全保障面においては進展があり、高市首相は10月に発生した米海兵隊による強盗殺人事件についても言及し、此类の事件の再発防止に取り組む考えを示した。

茂木敏充外相は、再発防止策として日米両政府が米兵の教育充実で合意したことを報告した。この合意は、沖縄県民の生活や安全に対する不安を軽減するための重要なステップとして位置づけられており、高市首相の指示を受けた閣僚らが予算編成段階でこれら安全保障と経済振興の両軸をどのように調整していくかが注目される。

協議会の歴史的経緯と予算の現状

沖縄政策協議会は、米軍基地が集中する沖縄県民の生活向上を目的として平成8年に設置された機関である。しかし、平成26年に移設反対派の故翁長雄志氏が知事に就任して以降、後任で反対派の玉城デニー前知事が在任中も含め、この協議会は開催されなかった。今回の開催は、実務的な対応が可能となった古謝氏の要請に応える形で実現したものである。

振興予算に関する歴史的な背景も押さえる必要がある。平成25年に当時の安倍晋三首相は、令和3年度まで毎年度3000億円台の沖縄関係予算を確保する方針を表明していた。しかし、その後令和4年度から令和8年度までは2600億円台へと減額されている状況であった。高市首相が令和9年度での対応を検討するよう指示した背景には、この減額傾向を是正し、古謝知事が要望する予算増額を図る必要があるとの判断があると見られる。

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令和9年度予算編成への影響と今後

高市首相の指示により、令和9年度の予算編成において沖縄関連予算の増額が現実的な議論の対象となる見込みである。古謝知事が求めているガソリン税軽減措置の延長や、基地負担軽減のための具体的なインフラ整備など、多数の要望が予算要求として政府内で調整される過程となる。

一方で、普天間飛行場の返還期日については言及がなかったことから、古謝玄太知事としても基地負担軽減の実現にはまだ道半ばであることを意識する必要がある。今後の協議会で、移設反対から移設容認への立场転換を背景に、どのような具体的な成果を沖縄県民に示せるかが高市政権と古謝知事の共同課題となる。政府は閣僚を動員して対応する姿勢を示しており、次期予算案の策定過程が沖縄政策の行方を決める重要な局面となりうる。