高市早苗首相がAPEC首脳会議のため中国・深圳国際空港に到着した際、政府専用機とタラップ（階段）の間に約40センチの段差が生じた問題が波紋を広げている。元日本…

高市早苗首相がAPEC首脳会議のため中国・深圳国際空港に到着した際、政府専用機とタラップ（階段）の間に約40センチの段差が生じた問題が波紋を広げている。 元日本航空（JAL）機長の杉江弘氏は11月21日、YouTubeチャンネル「杉江弘の航空チャンネル」を更新し、専門的な視点から政府の対応に疑問を投げかけた。

また、シンガポールや台湾など海外メディアでもこの異常事態を取り上げている。 木原官房長官の「事前把握」発言と杉江弘氏の疑問 木原官房長官は11月20日の記者会見で、段差について「事前に情報があり、現場で安全に配慮しつつ対応した」と述べた。 しかし、ボーイング747の乗務時間世界記録を持つ元JAL機長の杉江弘氏はこの説明に対し「事前に情報を掴んでいたのであれば、別のタラップを要求するか、正規の位置まで上がるのを機内で待つべきだった」と指摘する。

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巨大空港である深圳国際空港には、政府専用機（ボーイング777-300ER）に対応可能なタラップは十分に存在する。 事前に飛行計画が提出されている以上、現地のグランドハンドリング会社が機種を誤る可能性は極めて低い。 それにもかかわらず、危険な段差がある状態でドアを開けたことは「非常に不自然である」と杉江氏は語る。 ボーイング777のドア操作と機長の最終責任 航空法上、ドアが開くまでの最終的な全責任は機長にある。

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通常の民間航空機でも、タラップやボーディングブリッジが正規の位置に接続され、地上の作業員から安全のサイン（合図）が出されたことを客室乗務員（CA）が窓越しに確認してから初めてドアを開ける。 落下リスクのある状態でドアを開放することは、安全管理上あり得ない操作である、と経験に基づき指摘する杉江氏。

「合図を見て開けたのか、確認せずに開けてしまったのかは不明だが、政府専用機の運航の進歩のためにも、防衛省は今回の事例をもとにしっかりとした再発防止策を立てるべきだ」と苦言を呈した。