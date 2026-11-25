中国深圳でのAPEC首脳会議に出席した高市早苗首相が政府専用機から降りる際、機体と中国側が用意したタラップの間に段差があった問題で、外務省は他国の首脳に同様の事案が報告されていないと説明した。SNSでは早着説も出たが否定され、中国側からの事前通告もなかったことが判明した。

中国・深圳で開かれたアジア太平洋経済協力会議（ APEC ）首脳会議に出席した 高市早苗 首相が18日、 政府専用機 から降りる際、機体の出口と中国側が用意したタラップの間に段差があった問題で、 政府専用機 は中国側と合意した時刻通りに現地の空港に到着していたことが24日、分かった。

SNS上では、政府専用機が予定より1時間早く到着したため、中国側の準備が間に合わなかったとする見方が出ていたが、外務省は早着の事実を否定した。 他国・地域の首脳の到着時に同様の段差があったとする報道も確認されていないという。 24日に開かれた自民党の外交部会などの合同会議で、外務省が説明した。 出席した党関係者が明らかにした。 APECには21カ国・地域が参加している。

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会議では、他国・地域の首脳の空港到着時にも同様の段差があったのかを尋ねる質問が出た。 外務省は、同様の段差があったとする公開情報は把握していないと回答したという。 中国側から事前通告なし 空港で首相の到着を待っていた金杉憲治駐中国大使は、タラップを上る際に段差に気付き、降機直前に機内で首相に報告した。 中国側から日本政府への事前通告や情報提供は一切なかったという。

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木原稔官房長官は20日の記者会見で、段差に関する情報を事前に把握していたと説明していた。24日午前の記者会見では、タラップの設置後に日本側が段差を確認し、降機直前に機内の一行に伝えたと明らかにした。 （奥原慎平）