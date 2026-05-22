高市首相、スピードスケート高木美帆さんへの国民栄誉賞授与検討

高市早苗首相は22日、スピードスケートで日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得した高木美帆さんへの国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。

高市早苗首相は22日、スピードスケートで日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得した高木美帆さん（32）に、国民栄誉賞の授与を検討するよう関係省庁に指示しました。 木原稔官房長官が記者会見で明らかにしました。

授与が決まれば2023年3月の車いすテニス男子の国枝慎吾さん以来となる。 高木さんに、名誉ある賞が与えられることになりそうです。 木原氏は「長きにわたり、スピードスケート界の第一人者として世界の第一線で活躍した」と評価。

「わが国のスポーツ振興と発展に多大な貢献をされた。 国民に広く夢と感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらした」と称賛しました。 今後スポーツ庁を中心に有識者の意見聴取などを進め、最終決定する予定です。 複数種目をこなすオールラウンダーの道を追求し、18年には500メートルから5000メートルまで4種目で争う伝統の世界選手権で日本勢初となる総合優勝。

W杯は日本史上最多の通算38勝。 技術を突き詰め、食事や睡眠も妥協なく管理し「求道者」という言葉が似合う選手だった。 内閣府によると、国民栄誉賞はスポーツや芸能、文化などの分野で顕著な業績を上げた個人、団体をたたえるため、1977年に創設されました。 これまでに28例あり、野球の本塁打世界記録を達成した王貞治さんや、歌手の美空ひばりさんらが受賞しています。

高木美帆さんは1994年5月22日、北海道幕別町出身。 中学生だった15歳で2010年バンクーバー五輪に初出場。 帯広南商高から日体大に進学した。4度出場の五輪は18年平昌で団体追い抜きの金などメダル3個、22年北京で1000メートル金など4個を獲得。 ミラノ・コルティナ大会は500メートル、1000メートル、団体追い抜きでの銅3つを加え、通算10個は全競技を通じて日本歴代3位タイで、女子では夏季五輪を含めて最多。

W杯38勝は男女を通じて日本勢最多。 姉は平昌五輪で2個の金メダルを獲得した菜那さん





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国民栄誉賞、高木美帆、スピードスケート、五輪メダル、スポーツ振興

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