高市首相の国会答弁に批判的声 秘書の言行巡りガバナンス問う

高市首相の国会答弁が、秘書の言行を巡り批判を浴びている。『秘書を信じる』という発言や、過去のブログ記事との矛盾が指摘され、政治家的ガバナンス能力が問われる事態となっている。証人喚問を求める声も出ており、今後の国会対応が注目される。

まず、首相の答弁姿勢を問題視する声が多く見られ、「 高市首相 は『週刊誌の記事か、秘書を信じるか。 私は秘書を信じる』と答弁しているが、これは指導者として極めて危うい態度」という意見や「信じないのかと叱られましたよと2回繰り返した言葉が印象に残る。

演技に入っている感じがした」との意見もあった。 首相のガバナンスを問う観点から「秘書が首相の知らないところで組織的に誹謗中傷や世論工作を行っていたとすれば、それは『管理能力の欠如』であり、もし知っていたのであれば『道義的・法的責任』の問題。 どちらに転んでも、首相としてのガバナンス能力が厳しく問われる」との指摘もあった。 また、高市首相のブログの記述（現在は削除）を引用し、「何か問題が起きた時に『秘書が勝手にやったこと。

私は知りませんでした』とだけは言いたくない」という言葉を踏まえ、「この力強いお言葉をぜひ首相には貫徹してほしい」とする声もあった。

「少なくとも私も秘書も面識がないと言っていたところは崩れたわけだ。 高市さんのいうことが本当なら、高市さんは信じていた公設第一秘書に騙されたことになる」とする指摘も複数見られるなど、首相の国会答弁との整合性が引き続き問われている。 証人喚問を求める声も出ており、今後の国会での対応が注目される





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