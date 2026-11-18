高市早苗首相と習近平国家主席の対立が激化し、日中関係は緊張状態にある。APEC開催中で正式会談は回避され、経済圧力など非公式な措置が継続中である。

昨年10月、中国の 習近平 （シーチンピン）国家主席は、当時新たに日本の首相に選出された 高市早苗 氏と会談を行った。その席上、習氏は高市氏に対し、両国は互いにとって脅威ではなくパートナーであるべきだと語っていた。しかし、それから1年が経過した現在、その希望に満ちた言葉はすっかり忘れ去られてしまった。 日中関係 は依然として緊張した状態が続いており、外交的な和解の兆しは全く見えていない。

APEC開催中も首脳公式会談の回避

今週開催されているアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議において、両首脳による正式な会談が行われる兆しはない。高市氏と習氏は、同日夜に開催される歓迎晩餐（ばんさん）会で顔を合わせた。この場で二人は握手を交わしたが、高市氏が習氏に何を語りかけたのかは不明である。公式な対話の場が設けられないことは、両国間の亀裂が深く、かつ広範なことを示している。

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台湾をめぐる発言と北京の激怒

二人の間の対立は、最初の会談からわずか数週間後に始まった。そのきっかけは、高市氏が中国が武力によって独自の統治体制を持つ台湾の掌握を試みた場合、日本は軍事的な対応をとる可能性があると示唆した点にある。中国共産党は台湾を自国の領土だと主張しているが、実際に統治したことは一度もない。台湾は中国にとって越えてはならない一線、いわゆるレッドラインの一つであり、高市氏がこれを越えたことに北京は激怒した。

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経済圧力と国内世論の動向

その後の1年間、中国は日本に対して多角的な経済的な圧力をかけてきている。中国国民に対し日本への渡航を控えるよう警告を出したほか、中国のソーシャルメディア上ではナショナリズムや反日感情が高まった。また、中国で予定されていた日本人アーティストによる公演が相次いで中止された。これらの公演中止において、その理由として外交上の対立を挙げたケースはなかったものの、背景には政治的な圧力が働いていると見られる。

中国外務省による公式警告の推移

この一連の立場転換は、この1年間の中国外務省によるブリーフィングに目を通せば一目瞭然だ。昨年11月には日本に対し、一線を越えるような行為や火遊びはやめるべきだと警告した。同12月には、日本側に対し自らの過ちを反省し、是正するよう改めて強く求めている。そして今年3月には、日本はこれ以上、誤った道を突き進むのをやめるべき時だと指摘し、強硬な姿勢を一貫して維持している。