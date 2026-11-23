高市早苗首相がAPEC出席で中国深圳到着時に前方タラップに約40センチの段差があり、フジテレビ番組検証で意図的な冷遇の疑いが浮上。後方搭乗口や他国首脳との待遇差、人工関節を持つ首相の安全性も問題視されている。

11月18日に 高市早苗 首相が APEC 首脳会議出席のため中国・深圳に政府専用機が到着した際の約40センチもの段差をめぐる「 タラップ問題 」がおさまらない。11月22日放送のフジテレビ系「Mr.サンデー」が映像を交えて詳細な検証を放送したことで、SNSを中心に再び議論が沸騰。

意図的な冷遇を疑う声が広がる一方で、これまでに見られなかった新たな論争も巻き起こっている。 前方搭乗口のタラップ設置時、上下に調整作業…映し出す 番組は、高市首相が降りる前方搭乗口のタラップ設置時、直前に上下へ小刻みに動かす調整作業が行われていた映像を放送した。 最終的に機体のドアとの間に約40センチの段差が生じる低い位置で止められており、番組は意図的に段差を作った可能性を強く示唆した。

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高市首相は関節リウマチの影響で人工関節を入れており、当日はスカートとヒール姿であったため、安全上の観点からもこの異例の対応が問題視されている。 また、不自然さを際立たせているのが、同じ政府専用機における前方と後方の違いである。 後方搭乗口から降りた同行記者らは「タラップに段差を感じなかった」と証言しており、前方のみに意図的な段差が設けられていた疑いが浮上している。 同行記者の証言と他国首脳の歓迎式典との格差 他国首脳との待遇差も明確に浮き彫りになった。

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アメリカやオーストラリアなど他の参加国の映像では段差がほぼない状態に調整されていたうえ、多くの国では音楽や踊りを交えた歓迎があった。 しかし日本の到着時は儀仗隊が整列するのみで、風の音だけが響く静かな出迎えであった。 番組全体として、これらを中国側による「異例の冷遇」として検証する内容となっている。