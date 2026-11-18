高市首相が約7年ぶりに訪中し、深圳で習氏の冷遇を受ける。核軍縮を巡る米中露首脳会談の直前であり、日中対話再開の扉は依然として閉ざされた状態にある。

高市早苗 首相は18日、アジア太平洋経済協力会議（ APEC ）の首脳会議出席のため、フィリピンから中国・深圳に到着した。この訪問は、令和元年の安倍晋三首相以来、約7年ぶりの日本の首相による中国公式訪問となる。しかし、中国側からの歓迎は非常に冷淡で、習氏との接触も実質的に拒絶された形となった。

習氏との無視された挨拶と冷遇

中国が主催する18日の「歓迎の夕食会」に先立ち、高市首相は習氏に対して握手を求め、声をかけた。しかし、習氏はこれに応答しなかった。同行筋の情報によると、習氏との正式な首脳会談は行われない見通しである。日本側は、中国の首脳級との接触を維持することで、ハイレベルな対話再開の足がかりを得たいと考えているが、今回の一連の出来事はその意図が通じなかったことを示している。

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米中露首脳会談と日本の警戒感

深圳では19日、米国と中国、ロシアによる初の正式な首脳会談が開かれる予定だ。ここでは核軍縮やウクライナ和平などが協議される見込みとされている。習氏は18日、中国・深圳の空港に到着した米国のトランプ大統領を自ら出迎えた。他の主要国の首脳も到着時に手厚い歓迎を受けたが、高市首相は簡素な出迎えにとどまり、冷遇された形だ。出迎えたのも中国外務省の儀典担当大使だけだった。

日本政府などは、この3者会談について、大国主導で既存の勢力圏が塗り替えられるとして警戒を強めている。この事態を受け、19日の3者会談後、日米首脳電話会談が開催できるよう、米側と調整を進めている。訪中前に高市首相は、訪問先のフィリピンで同盟・同志国との強い連携を内外に示すことで、中国への対抗軸を明確にした。

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クアッド連携と台湾問題の影

訪中前の17日、高市首相は日米豪印の協力枠組み「クアッド」の首脳会談に出席し、トランプ氏と短時間懇談した。また、高市首相は昨年11月、台湾有事を巡り「存立危機事態になり得る」と国会答弁した。これに中国は反発し、経済・軍事両面で日本への威圧を強めてきた。国際社会に対しても、日本が「新型軍国主義」を歩んでいると一方的に批判してきた背景があり、現在の緊張関係の根深さが浮き彫りになっている。

ASEANでの対話試みと閉ざされた扉

今回の訪中で日本政府は「対話にオープンな姿勢」（政府高官）で臨んでいるが、中国側はかたくなだ。17日にフィリピンの首都マニラで開かれた東南アジア諸国連合（ASEAN）プラス3（日中韓）首脳会議では、李強首相の代理で出席した張柱・農業農村相に高市首相が歩み寄り短時間あいさつし、握手した。李氏はマニラを訪れてはいたが、会議前に帰国したため、直接的な首脳接触は回避された。

同行筋は「高市首相と接触するのを避けたのだろう。日本はいつでも話す用意がある。首脳会談をカードに使い、対話の扉を閉じているのは中国側だ」と指摘している。中国側が日本との対話拒否を続けていく中、今後、日中関係がどのように推移していくかが注目される。