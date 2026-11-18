高市早苗首相が2027年度現行計画終了を待たず安保3文書を1年前倒しで改定する方針。GDP比2%確保と3.5%目標、撤退企業のリターンなど防衛産業の根本的転換点を解説。

高市早苗 首相は年末を目前に控え、安全保障政策の根幹をなす 安保3文書 の改定を1年前倒しで実施する方針を固めた。これは2027年度まで続く現行の防衛力整備計画の期間満了を待たない、歴史的な政策転換である。政府は長らくGDP比1%が目安とされてきた防衛費の大幅拡大を進めており、関連経費を含めた安全保障関連経費において、2025年度中にGDP比2%という水準を前倒しで確保したと発表した。

2%突破と3.5%目標へ向かう防衛費

新たな予算目標として、今後さらに引き上げられた3.5%という数値も議論の対象となっている。この財政拡張は、輸出規制の緩和や無人機の大量調達といった具体的施策と連動しており、日本の防衛市場を根本から変革しつつある。この政策転換の起点は、前回の3文書策定と、防衛産業を対象とした初の法律である防衛生産基盤強化法の制定にあった。それ以降、重工業大手企業の受注は膨張し、株価は急騰する傾向が続いている。

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防衛装備庁長官が語る市場の変容

こうした一連の政策転換に、防衛装備庁長官として携わり、今年6月に『成長する防衛産業 基盤強化の施策と課題』を著した土本英樹氏へのインタビューは、改定の焦点と日の丸防衛産業の行方を示唆している。土本氏は1961年生まれ、岐阜県出身の京都大学卒業生で、1986年に防衛庁（現防衛省）に入庁した。イラク復興業務支援隊として2004年にサマーワに駐在し、2020年には整備計画局長、2022年には防衛装備庁長官に就任し、2023年に防衛省を退職している。

撤退企業の再参入とサプライチェーンの復活

過去20年余りで100社を超える企業が防衛分野から撤退していたが、予算増加を背景に状況は劇的に変化している。いったん撤退した企業が部品のサプライヤーとして市場に復帰する動きや、異業種からの参入希望が増加している。こうした企業関係者に話を聞くと、「防衛は魅力的だ」という反応が大半を占めており、時代の変容を実感していると語っている。土本氏は全5回のインタビューの中で、撤退企業の再参入と契約制度の課題、弾薬増産のボトルネック、そして伸びゆく防衛事業について深く分析している。

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弾薬増産と製造基盤の課題

需要の急増に伴い、弾薬増産におけるボトルネック解消が最大の課題となっている。従来の生産体制では需要の増加に対応しきれない状況であり、製造基盤の拡張と効率化が急務である。防衛生産基盤強化法に基づく施策は、これらの生産ラインの拡大を支援するものだが、実際に効果を発揮するには時間がかかる。政府は生産能力の即時増強を図るため、民間企業の参入促進と既存企業の再活性化を同時に推進している。

輸出解禁と市場のグローバル化

武器輸出三原則の見直しを経て解禁となった輸出規制は、国内メーカーの生産ライン拡大を後押ししている。従来の自衛隊向けに加え、国際市場への進出が本格化することで、規模の経済が働き製造単価の低下が期待できる。しかし、国際競争にさらされることで、品質管理や納期遵守の責任はこれまで以上に重大なものとなる。高市政権は、この市場変化を機に、日本の防衛産業が持続可能な成長軌道に乗せることを狙っている。