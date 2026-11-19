クアッド首脳会合での国旗扱いと、APECでの中国側の冷淡な応待。高市早苗首相の矛盾する姿勢と外交背景を探る。

17日、フィリピンの首都マニラで開催された日米豪印4カ国の連携枠組み「 クアッド 」の首脳会合において、各国首脳の記念写真撮影時の国旗扱いが問題となっている。参加した各国指導者の立ち位置を示すために床に国旗が置かれた際、インドの ナレンドラ・モディ 首相は直ちにそれを拾い上げ、ポケットに収めた。これに対し、米国のドナルド・トランプ大統領は「とっておけ」という発言を行った。

国旗拾上げと首相の沈黙

この現場には日本の高市早苗首相も姿を見せ、モディ首相の動きを横で見据えながら床を見つめるという静観の態度を示した。モディ首相の行動が「国旗を床に置いておくわけにはいかない」という信念に基づくものであったのに対し、高市首相は何らの行動も起こさなかった。この光景は、日本の国内政治において既に重要な争点となっている国旗への扱い方との矛盾として、急速に注目を集めている。

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国旗損壊罪成立と国内批判

高市早苗首相は、今年1月の衆議院選挙で最初の公聴会で、「外国国旗を汚したり破ったりしたら処罰されるのに、日本国旗はどう扱ってもいいというのはおかしい」と訴え、7月には国旗損壊罪の成立を推進していた。この実績があるため、今回のマニラでの沈黙に対し、日本国内では「なぜ首相はへらへらと笑いながら何もしないのか」という批判が集中している。さらに、「自分であれだけ言っておきながら何もしないのはなぜか」、「国旗愛がないのか」といった厳しい声がメディアを通じて伝えられている。

APECにおける中国の冷淡対応

外交舞台における日本の扱いは、他の主要国との比較でより顕著な差異を示している。アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議では、米国のドナルド・トランプ大統領に対しては中国の習近平国家主席が自ら出迎え、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に対しても蔡奇政治局常務委員が歓迎式典で行ったのに対し、高市早苗首相への対応は中国外務省の儀典担当大使による簡素な出迎えに留まった。

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外交の対称性と責任の所在

この冷淡な対応に対し、官邸筋や追随するメディアは「今回のような挑発的態度は両国のためにならない」、「中国の品格が失われる」、「外交上失礼」として強い不快感を示している。しかし、この原因は高市早苗首相自身にあるとの分析も強い。中国に対して執拗な挑発を行い、中国大使館自衛官侵入事件にも無反応であったことが、関係改善のチャンスを自ら逸させてしまった主要因であると指摘されている。

外務省の要望と外交上の現実

外交には国間関係の濃淡が存在し、良好な関係にある国には厚遇、距離がある国には冷遇を行うことは外交上の常套手段と見なされる。政治的に緊張関係にある相手国に対しては、より一層の配慮が求められる。外務省は「座席配置や集合写真撮影の際に、我が国の首相に対して異例の扱いをしないことを強く希望する」と要望していたと伝えられるが、結果として望みどおり、あるいはそれ以上の異例の扱いを受けた形となった。関係改善のための対話や個人的な信頼構築が欠如したことが、現在の外交上の不利な立場を決定づけている。