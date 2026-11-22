ASEAN関連首脳会議およびAPEC首脳会議を含む外交ウイークが終了した。筆者は高市早苗首相の外交に75点をつけると評価している。米国・中国・ロシアの3カ国首脳会談が注目された中、日本・米国・豪州・インドのクワッド首脳会合がマニラで開催され、力による一方的な現状変更や経済的威圧に反対する共同文書が発表された。

東南アジア諸国連合（ ASEAN ）関連首脳会議（フィリピン・マニラ）と、アジア太平洋経済協力会議（ APEC ）首脳会議（中国・深圳）などが続く「外交ウイーク」が終わった。 私から見て、 高市早苗 首相による一連の外交には「75点」はつけられる。

よくやったと思う。 世界が最も注目したのは、米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領による「3カ国首脳会談」だった。 APECに合わせて19日、深圳で行われた。 核兵器削減やイラン情勢などが議題になるとみられていたが、大国主導で「既存の勢力圏」が塗り替えられることへの警戒感が強まっていた。

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これに先立ち、日本と米国、オーストラリア、インドの協力枠組み「クアッド」の首脳会合が17日、マニラで開かれた。4カ国は「自由」「民主主義」「法の支配」といった基本的価値観を共有する。 高市首相とトランプ氏、オーストラリアのアルバニージー首相、インドのモディ首相が集まり、以下の共同文書が出された。 日米豪印「クワッド」でけん制 「力による一方的な現状変更の試みに強い反対」「恣意（しい）的な輸出規制を含む経済的威圧には深刻な懸念を表明」 中国やロシアへの牽制（けんせい）といえた。 クワッドの首脳会合は2年2カ月ぶり。

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高市首相が3月と9月に米国、5月にオーストラリア、7月にインドを訪問したことが、実現に貢献したとされる。