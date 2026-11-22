世界各国の首脳が集まる外交舞台への出席を終え、帰国した高市早苗首相の足元が、再びの「激震」となり始めた。内規に反して衆院議員会館で政治資金パーティーを開催して… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

1992年に日本新党が結成され、自民党政権→非自民の細川連立政権へ最初の政権交代が起きたころから、永田町を中心に取材を始める。1人で各党や政治家を回り「ひとり政治部」とも。

小泉純一郎首相の北朝鮮訪問に2度同行取材。 文化社会部記者＆デスク、日刊スポーツNEWSデジタル編集部デスクを経て、社会／地域情報部記者。 福岡県出身。 青学大卒。

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世界各国の首脳が集まる外交舞台への出席を終え、帰国した高市早苗首相の足元が、再びの「激震」となり始めた。 内規に反して衆院議員会館で政治資金パーティーを開催していたことが分かり、「理解不足」だったとして国会で謝罪に追い込まれた関芳弘文科相が、官僚を呼んで企業関係者に政策説明が行われた政治資金パーティーを開いていた問題が表面化。 地元自治体への「予算カット発言」問題などで更迭された簗和生前農相に続き、今度は、再び自民党議員の「政治とカネ」が持ち上がった形となっている。

野党は、関氏について「任に値せず」（民主改革の会の小川淳也代表）と問題視し、問責決議案の提出を検討する。 提出されれば、高市首相が今の国会での成立を目指す肝いりの消費税減税関連法案などの審議日程に大きく影響する。 すでに12月12日の国会会期末まで1カ月を切り、現在法案審議が行われている参議院で、与党は過半数を持たない。 自民党の鈴木俊一幹事長が21日、法案成立を優先した対応に言及したことで、関氏の辞任論をめぐり緊張感が高まっている。

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関氏はこのところ、消費税減税法案が審議されている参院の特別委員会で連日、野党の追及を受けている。19日には、2024年3月と6月に開いた政治資金パーティーで、省庁の担当者に行政説明を依頼したと述べ、この場でも20日午前の会見でも「それ以外の会合はない」と述べていた。 しかし、20日夜になって、同年に別に3回の会合を開いていたことを明かした。 それ以前の開催については「詳細が残っていない」と述べるにとどめた。

関氏は「襟をただし、しっかりこれからの業務を果たしていきたい」と述べ、辞任は否定したが、野党関係者は「企業と行政の『癒着』にほかならないし、国会で事実と異なる答弁が行われたのはあり得ない」と厳しく指摘した。 官僚を民間企業と同席させた政治資金パーティーについて、「一般的な行政説明」を超えていないとして「法令的に違反はない」と繰り返す関氏には、自民党内でも不信感が出ているとされ、政権の「アキレス腱（けん）」になりつつある。

もし関氏が辞任するような事態になれば、高市首相が自信をもって組閣した9月の第2次改造内閣の発足から2カ月あまりで、2人が内閣を去ることになる。 先月、事実上更迭された簗氏も関氏も今回が初入閣。2人とも旧安倍派所属で、派閥パーティー裏金事件で政治資金収支報告書に不記載があったとして党の処分を受けている。 裏金事件発覚後、処分を受けた議員が入閣するのは、高市内閣が初めてだった。 高市首相の起用方針には当時、疑問の声も出ただけに、「『裏金議員』の強気の起用」（関係者）が、裏目に出る可能性も出ているのだ。

高市首相は、新たな内閣発足の際、裏金問題が指摘された2議員の起用について、「最も厳しかった一昨年の（24年衆院）選挙でも議席を得て、今年の選挙も含めて2回、国民のみなさまの審判を受けてきた」と主張。

「過去に行ったことが『なかったこと』とされるわけではない」とした上で、「内閣の一員として必要な政策能力を持つ方。 襟をただして重責ある公務に臨んでほしい」と述べていた。 簗氏については今年2月の選挙応援で、首相が自身の「知恵袋」として「私の大事な簗ちゃん。 いなかったら困る」とアピールしていたことが話題になったが、関氏も高市首相を過去の総裁選から支援。

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ともに首相に近く、「お友達人事」（野党関係者）ともいえる起用だった。 過去に、自身に近い議員を起用し「お友達内閣」とやゆされた内閣は少なくない。 高市首相が慕う安倍晋三元首相も第1次内閣で、盟友や自身と信条の近い親しい議員を登用し批判を受けた。 事務所費問題などで閣僚の不祥事が重なり、内閣支持率が急落。

参院選で惨敗し、体調不良も重なり退陣に追い込まれた。 当時の安倍氏と、衆院選を圧勝した高市首相の置かれた立場は異なるものの、「トップとして、人を見る目のセンスが問われる」といわれる組閣で、アンケートをとるなど吟味して人選した結果起用した裏金問題関与の議員が職を離れることになれば、高市首相の任命責任がより強く問われる事態になるのは避けられない。 高市首相はAPEC会合出席後の会見でも関氏の話を問われ、「まずはご本人においてしっかりと説明すべき」との認識を示したが、この主張は、簗氏の問題が拡大していた時、簗氏に対して求めたことと同じ。

簗氏をめぐっては、国会での説明内容を首相がじかに聞いて「なかなかみなさまの納得をいただけていない説明しかできていない今の現状が、私は残念でなりません」と予算委員会で述べた後の更迭劇となったが、簗氏が辞任したのは、その直後に消費税減税関連法案の衆院審議入りが迫っていたタイミング。 今回は、その法案の成立に向けた、政府与党にとって重要な時期だ。 簗氏の後任になった武部新農相にも「政治とカネ」をめぐる週刊誌報道が相次ぎ、武部氏は報告書の訂正や返金に追われた。

農相ポストは長年、政権の「鬼門」といわれてきたが、関氏の前任者は女性との不倫疑惑が報じられ、今回、新たに起用したのが関氏だった。

「『見え方』に気を配っている」（与党関係者）とも言われる高市首相にとって、起用した裏金問題関与の閣僚が、もしも「辞任ドミノ」となるような展開に陥るなら、ちょっと格好がつかない。 【中山知子】（ニッカンスポーツ・コム／社会コラム「取材備忘録」）