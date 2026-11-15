高市長官、ASEANでAI量子技術の共通市場提唱

高市早苗首相はマニラで開催されるASEAN関連首脳会議にて、AIや量子技術などの先端技術分野における「アジア共通市場」の創出を正式に提唱する。日本とASEAN11か国、および韓国、インドによる協力枠組みを通じて、信頼性の高い技術規格の標準化と経済安全保障の強化を目指す。この取り組みは、中国が主導する「デジタル・シルクロード」への対抗策としても機能し、自由で開かれたインド太平洋（FOIP）の理念を具体化する重要な一歩となる。

高市早苗首相 は17日にフィリピンのマニラで開催される東南アジア諸国連合（ ASEAN ）関連の首脳会議において、重要な外交イニシアチブを提示する。この会議の場で、人工知能（AI）や 量子技術 といった最先端の技術分野における「 アジア共通市場 」の創出を公式に提唱する予定である。この提唱は、日本がリードする脱炭素協力枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（ AZEC ）」の共同声明に「ブリッジ・アジア」イニシアチブとして盛り込まれる見込みだ。

戦略17分野での国際共同研究主導

政府・与党の関係者が15日に明らかにした計画によると、この新たな市場創出の狙いは、単なる貿易拡大にとどまらない。国際的な共同研究開発や、重要インフラ、生産現場における実証実験を日本が主導的に進め、そこで得られた技術的な成果を関係各国でのルール作りや国際標準化へと結びつけることを目的としている。これにより、日本企業による海外市場での競争力強化と、信頼できる技術規格の普及を図る。

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対象となる技術分野は、首相が掲げるAI・デジタル、グリーン・脱炭素、量子・先端計測などの戦略的な17分野に及ぶ。今後の海外市場での獲得が見込まれるこれらの技術について、日本企業、大学、およびAZEC関係国の関係者が連携し、複数の国際共同プロジェクトを立ち上げる。日本政府は、これらの多年度にわたる事業に対して補助金を通じて支援を行い、関係各国における国際標準の作成とその各国の制度への落とし込みを支援する。

13カ国が参加する広域連携の枠組み

この協力体制の参加国は、日本の他にもASEAN加盟国11か国、さらにインドと韓国を招待した合計13か国に拡大する見通しだ。これらの参加国の総人口は約23億人に達し、これは地球全体の人口の約3割を占める巨大な経済圏を形成する。参加する首脳級の実績を持つリーダーたちが集まることで、政治的な意思決定から実務レベルまでの広範な連携が可能になる。

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具体的なプロセスとしては、共同研究や実証実験の段階から日本が深く関与し、日本の技術や知識を関係国に転移させつつ、日本企業の市場参入を促す構造となっている。このアプローチは、単独での市場開拓ではなく、多国間協力によるリスクの分散と、共通の基準に基づく安定的なビジネス環境の構築を目指すものだ。

中国のデジタル覇権への対抗戦略

このイニシアチブの背景には、中国による地域への影響力拡大に対する懸念がある。中国は巨大経済圏構想「一帯一路」のデジタル・ハイテク版である「デジタル・シルクロード」を通じて、アジア地域の先端インフラを自国の影響下に組み込もうとしている。すでに次世代通信網（5G）やデータ基盤などが中国依存の形での固定化が進みつつあり、政策決定や安全保障に関わる重要情報が中国に握られる事態を生んでいる。

これは国家主権を侵される可能性のある重大なリスクを含んでいる。日本とAZEC関係国は、先端技術分野において信頼できる共通規格を整備し、特定の一カ国への依存を排除する自律性の確保を目指す。関係国の経済的な強靭性（きょうじん）性を高め、経済安全保障を強化することで、中国の一極集中への対抗軸を明確にする。

自由で開かれたインド太平洋の実現

この取り組みは、高市首相が目指す「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の理念を具体的に進化させるものとなる。2023年に当時の岸田文雄首相が提唱し、日本の主導で発足したAZECは、日豪やASEAN加盟国計11か国で構成される脱炭素に向けた協力枠組みだ。燃焼時に二酸化炭素（CO2）を排出しない水素やアンモニアの活用など、アジアの実情に応じたエネルギー分野を中心に政策協調を進め、脱炭素の巨大市場創出を目指してきた経緯がある。

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今回、この枠組みにインドと韓国を加え、さらにAIや量子技術といった安全保障と直結する先端技術領域にまで協力の範囲を広げることで、地域全体のレジリエンスを高める。日本は、技術面での優位性と国際標準制定のプロセスにおけるリーダーシップを活かし、アジア太平洋地域における平和と繁栄の基盤を固める役割を果たすことになる。