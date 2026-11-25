高市早苗首相が「第55回ベストドレッサー賞発表・授賞式」で政治部門に選ばれた。公務のため授賞式を欠席し、寄せられたメッセージが代読された。選考理由では、憲政史… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

選考理由では、憲政史上初の女性首相としての歩みや、日々の装いに「相手への敬意」を込める姿勢を評価。 青色のファッションと母の形見である真珠のアクセサリーを身に着ける姿を「伝統と品格を備えた令和のリーダー」と称した。

高市首相は「この度はこのような素晴らしい賞を賜り、とてもうれしく存じます。 各分野で活躍されている皆様と共に受賞できましたことを光栄に思っております。 本日は授賞式にお伺いすることがかなわず残念です。 私は服装のコーディネートにあまり自信がありませんので、受賞のご連絡をいただいた際には驚きと戸惑いもございました」とコメントした。

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続けて「日本のファッション産業はデザインやものづくり、流通、人材育成など幅広い分野を支える大変重要な産業です。 私自身、洋服については国産品にこだわっておりますので、この受賞を通じて日本のファッション産業へのエールになればとの思いから、ありがたくお受けいたしました。 日本のファッションやものづくりの魅力が、国内はもとより世界でさらに評価され、多くの方々に親しまれるよう、さらなる発展に向けて力を尽くしてまいります」と述べ、「ご関係の皆様に心からお礼を申し上げますとともに、ご臨席の皆様のご健康とますますのご活躍を祈念申し上げます。 誠にありがとうございました」と結んだ。