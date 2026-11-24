9人組社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」の山本天心（64）と浜田太一（62）が24日、大阪市内で「ザ・ニュースペーパー2027」大阪公演（来年1月9日… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

9人組社会風刺コント集団「 ザ・ニュースペーパー 」の 山本天心 （64）と 浜田太一 （62）が24日、大阪市内で「 ザ・ニュースペーパー 2027」大阪公演（来年1月9日、サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。

山本は片山さつき財務相に扮（ふん）した「片山サツキ」として登場。 これまで主になりきってきた菅義偉元首相から“人事異動”でキャラチェンジしたが、あいさつに行った三遊亭小遊三からは×印を食らったと苦笑い。 それでも、「私、こう見えてミス東大。 たった1つの不祥事は舛添要一と結婚したことでございます」となりきり、「株価のチェックがうっとうしいけど、1番うっとうしいのはこの髪形。2つの頭（カツラ）をくっつけてます」とキャラづくりの裏話も明かして笑わせた。

Also read GTA6発売初日にバードウォッチング完全攻略プレイヤー現れる

一方、浜田は高市早苗首相に扮した「高市サナエ」として登場。

「APECに行ってきたんですけど、すばらしい冷遇…いや待遇を受けました。 中国に到着して飛行機から降りた瞬間、タラップで大きなギャップを感じました。 今度、向こうから日本にお越しになるときはタラップではなく、縄ばしごを用意して降ろしてもらったら」と、早速、旬のネタをぶち込んだ。 公認、非公認、あるいは人物以外も含め数々のキャラに扮して旬のニュースを風刺してきたが、山本は「政治家の人からはクレームは来ない。

Advertisement

国会議員さんはほぼOK。 好きにやってちょうだいって感じ」。 ただ、政治家から呼ばれたとしても「決して忖度（そんたく）するわけでもないし、風刺や悪口もやる。 芸人ですから我々は」と語った。

高市首相と片山財務相の反応はまだ耳にしていないが、「ニュースペーパーの初期の頃に、高市さんも来てくれたことがあるので存在は知っていると思います。 まさか総理になるとは」といい、浜田も「ぜひ公演に来ていただきたい」と希望した。 旬のネタを追求しているため、大阪公演でどんなネタをするかは決まっていない。 山本は大阪について「笑いに厳しい。

手ぬるいことをするとバレる。 ピリッともっていかないと」といい、浜田も「吉本と違う笑いで見慣れていないので新鮮と言われる。 ハマると喜んでもらえる」と印象を語った。 公演に向けて、山本は「ネットやテレビと違って、お金を出して見てくださる。

芸人として絶対に楽しませる意気込みはある。 コンプライアンスのせいなのか、我々の人気のせいなのかは分かりませんけど、テレビ、ラジオは制限されちゃって、お呼びがかからない。 そういう時代になって、自分たちがやりたいことができるフィールドは舞台。 舞台でしか生きられない。

Advertisement

それを期待して見に来てくれる方がいっぱいいらっしゃるので、裏切らないためにも何が何でも笑わせたい」と意気込み。 浜田も「総理から一言。 笑って笑って笑って笑って笑っていただきます」と力強く宣言していた。