ファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』が25日に発表された。

ファッション性や話題性に富んだ人に贈られる日本メンズファッション協会主催『第55回ベストドレッサー賞』が25日に発表された。1972年よりスタートした同アワードは、マスコミ、歴代受賞者によるアンケート結果と、選考委員会による最終審査をもとに各分野から受賞者を決定する。

今年は「政治部門」を高市早苗首相、「経済部門」を東レの大矢光雄CEO、「学術・文化部門」をアーティスト・デザイナーの篠原ともえ、「芸能部門」を歌手の氷川きよし、俳優の古川雄大、俳優の上坂樹里、「特別部門」をシャディの浜野幸也社長が受賞した。 同日には授賞式が行われたが高市首相は公務のために欠席となった。 メッセージが送られ、代読された。

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「このような素晴らしい賞を賜り、とてもうれしく存じました。 また、受賞されたすべての皆様に心からお祝いを申し上げます。 各分野で活躍されている皆様と共に受賞できましたことを光栄に思っております。 本日は受賞式にお伺いすることがかなわず残念です。

私は服装のコーディネートにあまり自信がありませんので、受賞のご連絡をいただいた際には驚きと戸惑いもございました。 一方で、日本のファッション産業はデザインやものづくり、流通、人材育成など幅広い分野を支える大変重要な産業です。 私自身、洋服については、国産品にこだわっておりますので、この受賞を通じて日本のファッション産業へのエールになればとの思いからありがたくお受けいたしました。 日本のファッションやものづくりの魅力が、国内がもより世界でさらに評価され、多くの方々に親しまれるようさらなる発展に向けて力を尽くしてまいります。

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結びにご関係の皆様に心から御礼を申し上げますとともに、ご隣席の皆様のご健康とますますのご活躍を祈念申し上げます。 誠にありがとうございました。 内閣総理大臣・高市早苗」という内容だった。 【高市早苗氏】憲政史上初の女性総理となって1年、積極な外交と前向きな施策で高い支持を受けている高市首相。

日々の装いの中に「相手への敬意」を込め、冷静、誠実、そして未来への希望を宿す青色のファッションに、母の形見である真珠のアクセサリーをまとう姿は、まさに伝統と品格をそなえた和のリーダーたるベストドレッサーです。 【大矢光雄氏】服飾繊維から始まり、樹脂・ケミカル、フィルム、炭酸繊維、電子情報材料、水処理、医薬・医療まで、幅広い分野に素材を提供する総合化学メーカーであり、今年創立100周年を迎えた東レ、その社長を務める大矢光雄さん。

大学卒業後東レー筋で、会社の持つ使命感や危機感を我が事とし、失敗も成長の糧として常に挑戦を続ける、自社開発した生地を用いたスーツを品格とセンスをもって着こなすベストドレッサーです。 【篠原ともえ】幼い頃からものづくりに興味を持ち、デビューから一貫して自ら衣装を制作する篠原ともえさん。 デザイナーとして有名アーティストのステージ衣装を手がけ、2020年にはデザイン会社を立ち上げるなど、表現の場を広げ続けています。 素材にこだわり、自分が「好き」と感じるものを形にして届ける、自由で新しい美しさを追求するベストドレッサーです。

【氷川きよし】2000年に「箱根八里の半次郎」でデビューするや新人賞を総なめにし、2006年には日本レコード大賞に輝き、2017年にはアニメ主題歌「限界突破×サバイバー」で新境地を開いた氷川きよしさん。 常に自由と美しさを追求し、ハイブランドからファストファッションまで好きな服を好みのシルエットに仕立て直し、素直な自分を素直に表現する、まさに限界突破を続けるベストドレッサーです。

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【古川雄大】2007年ドラマ『風魔の小次郎』で俳優デビューして以来、舞台から映像作品まで幅広い分野で活躍し、さまざまな役柄を通して異なる魅力を放ち続けている古川雄大さん。 舞台上での着こなしも個性を表すファッションととらえ、黒を基調としたワードローブに明るい色も取り入れ、カジュアルからフォーマルまでその服の雰囲気になりきってファッションを楽しむベストドレッサーです。 【上坂樹里】2021年に雑誌『Seventeen』の専属モデルに選ばれ、俳優としてもデビュー。

今年NHK連続テレビ小説『風、薫る』でダブル主演の一人、大家直美役を演じ、話題となった上坂樹里さん。 圧倒な透明感と21歳とは思えない大人びた表情を見せる一方、普段はTシャツにデニム、スウェットといったファッションを好む等身大の一面も魅力。 新しい自分への好奇心とチャレンジ精神旺盛なベストドレッサーです。 【浜野幸也氏】銀行マンとして社会人のスタートを切り、2019年ラオックス・ロジスティクスの代表取締役に就任、その後、今年創業100周年を迎えたシャディの社長となった浜野幸也さん。

慶應義塾大学相撲部主将として鍛え上げた体にハイブランドをまとい、お気に入りのアクセサリーをアクセントに自由なファッションを楽しむ一方、人気番組『SASUKE』出場に向けてトレーニングを続ける、フィジカルダンディなベストドレッサーです。