高市政権と中国の脅威：習体制の独裁と米中の覇権争い

高市政権が最大の戦略的挑戦とする中国の動向。習政権の恐怖政治と米中間選挙後の地政学リスク、東大教授の分析を解説。

日本時間4日朝に開票が開始された 米中間選挙 の結果を受け、国際社会は力関係に根差した、より冷酷な情勢への移行期を迎えている。覇権争いを強めるであろう米国、中国、ロシアの三極を前に、日本の果たす役割の一層の重要性が浮き彫りになっている。特に 高市政権 が今年度の 防衛白書 において、これまでにない最大の戦略的挑戦として定義した中国の動向は、安全保障上の最優先課題である。

共産党総会と習体制の強化

10月29日に閉幕した中国共産党第20期中央委員会第5回総会、通称5中総会のまとめ文書は、党の全面厳格統治の恒常的推進という表現を18回も繰り返した。この繰り返しの裏には、習近平国家主席への全面的忠誠を求め、反旗を翻す者に対しては決して許容しないという明確な姿勢が示されている。現時点で後継人事に関する具体的な情報は発表されていないものの、来年習氏が4期目に入ることは確実視されている。

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独裁統治の基盤である恐怖

東京大学大学院総合文化研究科の阿古智子教授は、習氏による独裁政治の基盤には不信と恐怖が存在すると指摘する。阿古教授は、誰が裏切るか分からないという不安から、常に疑念を抱き、統治をより厳格化し、社会と人々を圧迫する構造にあると分析した。この恐怖による統治は、中国社会内部の緊張をさらに高めている。

専門家集会で語られる中国の現状

阿古教授は10月31日、東京大学において不明白播客というタイトルの集会を開催した。これは中国人記者の袁莉氏らが、不可解な中国には常識で理解できない探求すべきことがあまりにも多すぎると述べ、分からないという意味を込めてポッドキャスト名に不明白とつけたことに由来する。集会には日本、米国、欧州在住の中国人参加者が集まり、熱い議論が交わされた。

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習体制への忌避感と世界戦略

集会の参加者からは、習体制の自己中心的文明観への強い忌避感が共有され、中国共産党政権がない方がよいという意見さえ出た。これは習氏への全面的服従を強いる現行の統治政策とは正反対の反応であり、中国人でさえ祖国の現状を不可解だと見ていることを示している。一方、習氏は人類運命共同体として地球全体を主導するのが中国だと主張し、世界に君臨する具体的な道筋を2013年1月の演説で語っていた。

和解不可能な西側との対立構造

長年非公開だった2013年1月の演説全文は、第1次トランプ米政権で大統領副補佐官を務めたマット・ポッティンジャー氏らが解読し、22年11月にフォーリンアフェアーズ誌に寄稿したことで明らかになった。演説の内容は、われわれと西側のせめぎ合いから生まれる苦しみと戦いは和解不可能だとし、新国家建設のためにはその国を滅ぼすことも躊躇しないとまで言及していた。この姿勢は、現在の国際情勢の悪化を予見するものとして注目を集めている。