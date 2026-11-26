高市早苗政権は中小企業の円滑な後継者承継を支える税制特例の延長を検討中。非上場株の相続・贈与税実質免除の期限を2027年末まで引き延ばす方向で、企業の稼ぐ力向上を目指す。

政府・与党は、 中小企業 の円滑な事業承継を支援する「 事業承継税制 」の特例措置について、適用期限を延長する方向で検討に入った。26日に報道されたこの方針によると、現行の措置は来年12月末で期限を迎えるが、 高市早苗 政権が掲げる企業の「稼ぐ力」向上や生産性向上につなげるため、この特例を維持する方向で議論が進められている。令和9年度（2027年度）の税制改正大綱への反映を目指しており、現行制度の継続による経済効果の維持が優先されている。

非上場株の税負担軽減延長の核心

現行の事業承継税制では、非上場の中小企業が後継者に譲渡される際、株式の相続税および贈与税を最大100％猶予し、最終的に実質的に免除する特例が設けられている。この制度は時限措置として規定されており、現在の適用期限は令和4年（2027年）9月末までの承継計画提出が要件となっている。政府・与党は、この適用期限を令和19年（2047年）まで延長する案が浮上していると報じられており、これは従来よりも大幅な期間の延長となる。

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事前申請義務化と計画性向上の狙い

延長を検討する alongside で、制度の運用ルールについても改正の動きがある。特に重要なのは、承継計画の提出期間の拡大と事前申請の義務化である。現在は承継手続き完了後でも計画を提出できるが、今後は計画性を高める目的から、事前の申請を求める構想が検討されている。具体的には、計画の提出期間を現在より拡大し、10年から14年までの5年間の枠組みに拡張する案も視野に入れている。この変更により、企業側はより長期的な視点で後継者育成や事業継承計画を立てることが求められるようになる。

財務省の懐疑と中小企業庁の反論

税制延長の背景には、財政規律維持を求める勢力との調整があった。政府は飲食料品の消費税減税や成長戦略投資などの財源確保のため、特定の政策目的のために税負担を軽減する「租税特別措置」や基金の見直しを行う「日本版DOGE」と呼ばれる取り組みを進めている。事業承継税制の特例は、この見直しの対象候補の一つとして上がっていた。財務省は、「成長や生産性向上に寄与したのか必ずしも明らかではない」として、この特例の効果を疑問視する立場を示している。令和6年度の適用件数は1296件で、納税猶予額は1471億円に上っており、与党の一部からは「財政を圧迫する特例として切り込むべきだ」といった声も上がっていた。

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中小企業庁の分析と慎重論の存在感

一方で、中小企業庁は特例を活用している事業者の労働生産性が上昇したとの分析結果を提示し、制度維持の合理性を訴えている。財務省の批判に対し、実態として後継者承継を円滑に支援しているという実績を根拠に挙げている。政府・与党内には、特例を廃止した場合のリスクを懸念する慎重論が根強い。特例廃止により相続税などの税負担が増加すれば、中小企業の事業承継が阻害され、結果として事業の売却や廃業のリスクが高まる恐れがあると指摘されている。企業の継続性を保つためには、税制支援が不可欠であるという認識が強い。

高市政権の経済政策との整合性

高市早苗政権は、企業の稼ぐ力を高め、それに伴う賃上げや税収増を実現する方針を掲げている。この方針の下では、特例の廃止は企業経営の不安定要因となり、経済活性化の妨げになる可能性があるため、措置を見直しつつも延長する判断に傾いたとされる。与党関係者は、非上場株式の相続税評価見直しの結論が先送りされたことを受け、セットだった事業承継税制の特例も延長になったのだろうと解説している。これにより、中小企業の後継者承継プロセスにおける税制上の不確実性が取り除かれ、長期的な事業計画の策定が可能になる。