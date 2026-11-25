高市早苗首相は、フィリピンの首都マニラで東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議、中国・深圳でアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議などに臨んだ。中国の習近平国家主席は各国首脳と会談したが、高市首相とは行わなかった。産経は、国…

高市早苗首相は、フィリピンの首都マニラで東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議、中国・深圳でアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議などに臨んだ。 中国の習近平国家主席は各国首脳と会談したが、高市首相とは行わなかった。

産経は、国益を損ねてまで日中首脳会談を急ぐ必要はないと訴えた。 朝日と毎日は、高市首相に中国との関係改善に向けた行動を求めた。 産経がまず取り上げたのは、高市首相に対する中国側の「子供じみた嫌がらせ」である。 深圳に到着時、日本の政府専用機の出口と中国側が用意したタラップに相当な段差があった。

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産経は「首相が足に人工関節を入れているのを知らない筈（はず）がない。 踏み外してけがをする恐れもあった。 底意地の悪さは中国の品格を貶（おとし）めた」と難じた。 空港での歓迎行事が他国と比べ簡素だったことについても「習政権は国際会議のホスト国に相応（ふさわ）しくない態度をとるべきではなかった」と苦言を呈した。

毎日は空港での簡素な歓迎行事について「外交上の礼を失している」と問題視した。 読売は「中国政府の対応はあからさまな冷遇と映る。 日中関係悪化の原因が首相にあると印象づけて日本の世論を揺さぶる『認知戦』の一環なのだろう」と分析した。 朝日は中国側の非礼に言及しなかった。

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産経は、習氏が高市首相と会談しなかったことも含め「首相にとって恥でも何でもない。 首相が国益や日本と地域の平和を守る姿勢をとってきたことをかえって示している」と指摘した。 日中首脳会談がなかったことを、昨年11月の首相の台湾有事を巡る発言のせいだとする識者の見解や報道が国内の一部にあることに触れ、「発言撤回などで国益を損ねてまで首脳会談を急ぐ必要はない。 日本は対話を拒んでいる習氏の反省を待てばよい」と主張した。

首相の発言は、中国が軍事的に台湾を海上封鎖し、来援した米軍に武力行使した場合、日本が集団的自衛権を限定的に行使できる「存立危機事態」になる可能性があるという内容だ。 習政権は発言撤回を執拗（しつよう）に求めているが、産経は「在台の邦人や米国人などの救出にも関わる。 傍観して助けないなら日米同盟は破綻する」と論じた。 さらに「軍事侵攻の選択肢を捨てない習政権が反発すること自体が、首相発言に大きな抑止効果があった証左になっている。

撤回は戦争の危険を高める愚行になる」と強調した。 読売は首相発言について「日本政府の立場を変えたものではなく、台湾問題の対話を通じた平和的解決を求める立場も変えていないことは、国会の議事録からも明らかだ」と力説した。 その上で「政府は対話の機会を増やす努力を重ねつつ、日本の立場を発信し続けていくことが欠かせない」と訴えた。 朝日は「日米同盟を基軸としながら、中国とも安定した関係を保つことは、外交の基本である」と説き、対中関係について「台湾有事をめぐる首相の国会答弁を機に悪化。

『対話の扉は開かれている』と繰り返すだけでなく、関係改善に向け、具体的な行動をとる必要がある」と促した。 その一方で、「（首相は）外交ウィークを締めくくる会見で、台湾に関する日本の立場は1972年の日中共同声明の通りだと述べたが、打開の糸口を探る意図があるのだとしたら、遅きに失したのではないか」と論難した。 毎日は「首相の台湾有事を巡る国会答弁をきっかけに、中国は対日圧力を強めてきた」とした上で、「対立の原因を作った首相が事態の打開に動いた形跡も見られない」と批判した。 そして「政府間の対話を再開させる手立てを早期に講じなければならない」と求めた。

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習氏は高市首相に対する非礼な振る舞いを恥じたほうがよい。 台湾有事を巡る発言の撤回という中国の不当な要求に首相が屈することなく、毅然（きぜん）とした態度を貫くことが平和を守る道だ。 （坂井広志） ＝次回は12月9日掲載予定 ◇ 高市外交と中国をめぐる主な社説 【産経】 ・首脳会談急ぐ必要はない （20日付） 【朝日】 ・孤立感深める首相の戦略不在 （21日付） 【毎日】 ・咲き誇る姿が見られない （21日付） 【読売】 ・冷遇の演出から見える認知戦 （20日付）