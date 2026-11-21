高市内閣が策定する2027年度から31年度までの次期防衛力整備計画における予算総額を巡り、財務省と防衛省の間で50兆円台から70兆円まで大きな隔たりが生じている。背景にはデフレマインド由来の財政制約がある。

高市早苗 内閣は年末に向けて、安全保障関連3文書および 次期防衛力整備計画 （2027年度から31年度）の改定を予定している。この改定において、5年間の予算総額をどの水準に設定するかが最大の焦点となっている。現状では予算総額は未定であり、与党内において議論がこれから進んでいく見込みである。

財務省と防衛省の予算額隔たり

政府と財務省の調整を巡っては、50兆円台前半とする観測（18日付NHK報道）と60兆円前後とする観測（18日付朝日新聞報道）など、振れ幅が実に大きい。しかし、防衛省側は70兆円を要求しているという事実がある。このように、マスコミを通じて様々な観測気球が流れている状況だ。SNS上でもこの件を巡る議論が活発化している。

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高橋洋一教授の財政制約への指摘

高橋洋一嘉悦大学教授はX（旧ツイッター）で、財務省の出した数字が足りない分を消費減税などの理由としたいとする見解に反対の意を示した。高橋氏は、外為特会や債務償還費、そして防衛国債を使えばなんとでもなると発信していた。財務省の緊縮財政による制約が依然として存在することは明白である。

予算制約と成長無視の構図

予算の制約が厳しくないことについては、高橋氏の指摘に同意できる。消費減税の問題と防衛予算をリンクさせる考え方は誤りである。これはまるでゼロサム思考そのものであり、何か増やせば何かを減らすという既得観念の罠に陥っている。若田部昌澄早稲田大学教授が指摘するように、日本の財政を縛っているのはこのような悪しき観念である。

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防衛国債発行と潜在成長力の認識

防衛国債の発行を避けるのは、日本の潜在的な成長を無視しているからだろう。いつまでたっても日本は過去のデフレ停滞時代のままという既得観念が存在する。例えば、税収弾性値をデフレ時代のまま低く見積もっており、毎年度の税収を低く見積もることで積極的な財政に縛りをかけている。実際には大幅な税収増があるが、それは税収の上振れと評されるのみである。

官僚的慢心と財政設計の失敗

これは財務官僚たちのデフレマインドがもたらす予算設計の失敗である。公共事業を評価する社会的割引率もデフレ時代のままに放置されているため、満足な事業実施ができていない。社会的割引率は見直す方向にあるが、財務官僚たちの慢心はいたるところにある。将来の成長を見据えた財政再編が急務である。