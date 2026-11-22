共産党赤旗が報じた閣僚らの会食費用問題に対し、野党側のブーメラン指摘が浮上する。その間、衆院議員定数削減法案が政治改革特別委で審議入りし、戦後最大の31削減が議論の対象となっている。

共産党 の機関紙「赤旗」が今月10日付の一面トップ記事で、 高市内閣 閣僚らの高級料理店への支出問題を大きく報じた。「うなぎ・天ぷら・懐石・しゃぶしゃぶ… 高市内閣 政治資金で会食ざんまい 国民は食費削っているのに」との見出しは、国民が物価高騰により食費を削っている緊迫した状況の中で、閣僚たちが「会食代」や「会合費」の名目で高級店に支出している実態を浮き彫りにしている。

政治資金報告書の会食支出と国民感情

記事は、物価上昇により家計が苦しいとされる中で、政治資金報告書を確認すると高級料理店への支出が散見されると指摘した。もちろん批判を行うことは自由な権利ではあるが、この報道を受けネット上では共産党自身にも同様の疑念が持ち上がっている。昨年1月に指摘された共産党の報告書にも高級うなぎ店への支出があったという事実が再度取り上げられ、田村智子委員長が当時の記者会見で「私も食べるときがある」と発言していたことが再び炎上の原因となっている。

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これは単にうなぎを「食べた」「食べない」という次元の問題ではない。いつもの「ブーメラン」という批判に加え、高市内閣を貶めたいだけに見える露骨すぎる「タメにする」批判に対して、世間では呆れが広がっている。また「赤旗」が「高市内閣」と表現している点についても、報告書は政権が発足する前の2024年のものであるという事実認識の誤りも指摘されている。

立憲民主党代表の支持率認識と国会動向

一方、立憲民主党の水岡俊一代表は16日の記者会見で、高市内閣が各種世論調査で過半数以上の高い支持率を維持している現状について、「信じられない」「理解できない」と述べていた。本当に事情がわからないのであれば、国民の50％以上が望んでいることが何なのかを理解せずに国会議員を行っていることになるという逆の指摘も生まれている。

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こうした政治的な攻防とは別に、立法府の仕組み自体を巡る大きな動きも始まっている。衆院比例代表の議員定数を削減する法案が今週から衆院政治改革特別委員会で審議入りしたのだ。多くの野党がこの法案に反対の立場をとっている中、31という削減幅は戦後最大規模のものとなっている。

戦後最大規模の定数削減と今後の審議

戦後最大の31名削減という数字は、国会議員の総数構成に重大な影響を与える。野党側が反対を表明している理由は明確ではないが、与党と野党の間で政治改革の方向性に対する明確な温度差が存在している。今回の審議入りにより、議員定数削減の具体的な手法や、それに伴う選挙区制度改革の議論が本格化することが予想される。

高市内閣への与支持率の高維持と、野党側からの批判的スタンスのギャップは、日本の政治生態学において興味深い現象を引き起こしている。国民の生活実感と政治家の行動様式、そして国会での立法プロセス。これらの要素が複雑に絡み合う中、来月の審議進捗が注目される。