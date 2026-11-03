高市内閣の支持率64.9%、歴代最高水準を維持

最新の世論調査で高市内閣の支持率が64.9%となり、小泉内閣以降の歴代総理で最高水準を記録したことが分かった。支持できない理由では政策への期待薄れが挙げられ、サイバー攻撃への不安も87%と高い。

最新の 世論調査 によれば、 高市内閣 を支持できると回答した人が前回の調査を比べて1.9ポイント上昇し、64.9%に達した。 一方で、支持できると回答した人は1.4ポイント減少し、32.5%となった。

小泉内閣以降の歴代内閣における、総理就任直後と就任1年後の支持率を比較した結果、高市総理が最も高い支持率を維持していることが明らかになった。 高市内閣を支持する理由として最も多かったのは、ほかの内閣より良さそうだからという回答で39%を占めた。 一方、支持しない理由で最も多かったのは、政策に期待できないからという回答で31%となった。 次に、政府が国会に提出した食料品の消費税率を来年4月から2年間、8%から1%に引き下げる法案について尋ねたところ、賛成は前回調査と変わらず54%、反対は35%であった。

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企業や自治体などへのサイバー攻撃が相次ぎ、情報が流出していることに対してどの程度不安を感じるか尋ねたところ、不安を感じるという回答は非常にとある程度をあわせて87%に達し、不安を感じないという回答はあまりと全くをあわせて13%にとどまった。 また、サイバー攻撃や情報流出に対するこれまでの政府の対応について、評価すると回答した人は39%、評価しないと回答した人は58%となった。 この調査は10月31日と11月1日に全国18歳以上の男女2662人に実施され、そのうち38.5%にあたる1024人から有効な回答を得た。 その内訳は固定電話が438人、携帯電話が586人であった。