高岡市内企業の魅力を紹介するフェアが2026年12月19日、イオンモール高岡で開催されます。高校生や求職者を対象に、地元企業で働く若手社員との対談、製品展示、ものづくり体験などが行われ、参加は無料・予約不要です。

たかおか企業人材確保推進協議会（ 高岡市 ・高岡公共職業安定所・高岡商工会議所）は、2026年12月19日（土）11時から13時まで、イオンモール高岡 西館1階「きときとステージ」で「高岡しごと・企業魅力発見フェア in イオンモール高岡 ～見て、聞いて、知る 高岡の企業～」を開催します。

参加は無料で、事前予約は不要です。 本フェアでは、高岡市内に職場がある企業を中心に、各社の事業や仕事内容をステージと展示の両方で紹介します。 進路を検討する高校生・大学生、就職・転職やUターンを考える方をはじめ、地元の企業やものづくりに関心のある方が参加できます。 高岡市移住コンシェルジュの和田庸が司会を務めます。

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「今の仕事を選んだきっかけは？ 」「高岡で働いてよかったと思うのはどんなとき？ 」などの質問を通じて、地元企業で働く若手社員に、仕事のやりがいや職場の雰囲気、高岡での暮らしについて聞きます。 会場では、各社が手がける製品を間近で見たり、動画で仕事の様子を知ったりすることができます。