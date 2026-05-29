骨格ストレート向けGUコーデ３選―シンプルデザインで魅せる上半身のハリ感

骨格ストレートタイプが抱えるコーデの悩みを解決する、GUのアイテムを使った3つの実践コーデを紹介。シンプルデザインとハリ感を活かしたシャツワンピ、チュールチュニック＋カーディガン、センタープレステーパーパンツで、上半身にボリュームがある人でもすっきり見せるテクニックを解説します。

上半身に厚みがあり、体のラインがはっきりと出る 骨格ストレート タイプは、シンプルなデザインが最も映えるとよく言われます。 しかし、シンプルさゆえに「どんなコーディネートが自分に合うのか」悩む方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、同じ骨格タイプの店員さんが実際に身に付けているスタイリングを参考にすると、具体的なイメージが掴みやすくなります。 今回は、ファストファッションブランド『GU（ジーユー）』のアイテムを使い、骨格ストレートの特徴を活かしたコーディネート例を3つ紹介します。 まず最初に取り上げるのは、縦のラインが強調されたストライプ柄のシャツワンピースです。 骨格ストレートはハリ感のある素材が得意で、シャツやデニムパンツといったアイテムは自然に体のラインを際立たせます。

シャツワンピースは、縦のストライプが視覚的に高さを伸ばし、全体をすらっとした印象に仕上げます。 さらに、前面のボタンを外すことで抜け感を演出し、胸元をすっきり見せる工夫がポイントです。 シンプルながらも上品さが漂い、オフィススタイルやカジュアルな外出時にも幅広く活用できます。 次に紹介するのは、ふんわりとしたチュール素材のチュニックをカーディガンで締めたコーディネートです。

骨格ストレートは上半身にボリュームが出やすい傾向がありますが、トップスをコンパクトにまとめることで全体のバランスが取れ、すっきりとした印象になります。 チュールの軽やかなテクスチャーとカーディガンのシンプルなラインが組み合わさることで、柔らかさと硬さが絶妙にミックスされ、女性らしいエレガンスが加わります。 このスタイルは、休日のランチや子どもの送迎時にもぴったりで、動きやすさと見た目の華やかさを両立させています。 最後に、ボトムスにはセンタープレス入りのテーパードパンツを選びました。

テーパードシルエットは足元に向かって細くなる形状が、骨格ストレートの直線的な骨格を強調しつつ、きちんと感を演出します。 さらに、センタープレス加工が入っていることで、裾のラインがきれいに保たれ、全体のシルエットが整います。 甘めのアイテム（例えば、柔らかいカラーのカーディガンやフェミニンなアクセサリー）を取り入れるときは、全体をコンパクトにまとめることが重要です。 これにより、ボリュームが出すぎず、バランスの取れたコーディネートが完成します。

以上の3つのコーデは、いずれもGUの手頃な価格帯で手に入るアイテムを使用しており、子育て中のママでも手軽に取り入れやすい点が魅力です。 骨格ストレートの特長を理解し、シンプルさとハリ感を意識したコーディネートを心がければ、日常のさまざまなシーンで自信を持ってお洒落を楽しむことができます





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