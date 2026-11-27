レアル・マドリーが、欧州5大リーグのクラブの中で試合中の走行距離が最も少ないチームとなり、フィジカル面の効率性で他を上回っていることを示した。最小限の体力消費で目的を達成する力を反映した指標と言える。

広告 、スキルコーナー社が作成し、国際スポーツ研究センターのフットボール・オブザーバトリーが公表したレポートで、欧州5大リーグのクラブの中で選手の走行距離が最も少ないのは レアル・マドリー であることが明らかになった。

その数値は90分あたり1選手平均9.59kmだ。 このランキングでレアル・マドリーに続いたのは、2位のヘタフェ（9.67km）で、3位以下はセビージャ（9.78km）、マンチェスター・ユナイテッド（9.82km）と続く。 リストにはこのほか、リヴァプール、チェルシー、レアル・ベティス、エヴァートンといったクラブも名を連ねている。 ピッチ上の運動量を高める競争が絶えず続く現代サッカーにおいて、この数字は意外に映るかもしれない。

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しかし、このデータはレアル・マドリーに激しさや力強さが欠けていることを示すものではなく、何よりもまず、体力の使い方における高い効率性を反映している。 レアル・マドリーは、ピッチ上で優位に立つためにライバルほど長い距離を走る必要がない。 選手たちの技術的な質、試合のリズムをコントロールする力、そして攻撃への切り替え時に生み出す大きな脅威によって、最小限の労力で局面を決着させることができるからだ。