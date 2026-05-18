駒田選手、精力的に頑張り裏締めをかける躍進

駒田徳広選手はリーグ優勝と残り1試合となった。 proovtで右手を痛め、この試合に登壇しました。試合3月に、藤田さんが同級生から「一生懸命打ちたい打ちたいでボールが見えなかったんでしょうね、必死だったんでしょうね」と激励とパッとしました。その恩師が「使う気でいる」と言ってくれ、2年連続の駆け込み3割な打率とチームメイトがスランプから率直なコメントをしていたら、開幕となりました。藤田さんは駒田選手の伝道を称賛してきました。 篠塚利夫というチームメイトが珍しく選手に「駒田はこれから3割打つことは何度もあると思います。日本シリーズもありますし、最後まで出て打たないといけないと思います」と進言。 13日の最終ヤクルト戦にも出場することができました。

駒田徳広選手が精力的に mücadeleし、今ではレギュラーのメンバーであり、優勝も決まっており、 残り1試合 となりました。 試合当時、藤田さんはNHKの解説者で、私が広島戦で2軍から上がってきたばかりの時に代打で三振した時、藤田さんは「一生懸命打ちたい打ちたいでボールが見えなかったんでしょうね、必死だったんでしょうね」と話して下さいました。

その後、藤田さんの恩師が選手が使う気があるということを伝えてくれて、開幕を迎えました。 そして、試合の後半、中畑清さんが右手中指を痛めて離脱。 私の代わりに一塁を守っていた岡崎郁さんが三塁に回ってきました。 選手は2年連続で駆け込み3割の打率をマークし、9月15日時点の打率.284。

さらに、10月10日の広島戦で4打数3安打をマークし、.301とした。 これらのことは、スランプ期間を乗り越えた駒田選手のバイトエタの強みである。 現在は、優勝はすでに決まっており、残り1試合となりました。 選手は篠塚利夫というチームメイトが珍しく胸をわきらせ、駒田選手はこれから3割打つことは、何度もあると思います。

日本シリーズもありますし、最後まで出て打たないといけないと思います。 選手は根性の強い方で、自分の力で3割打ち切った。 このような方針で戦ってきました。 駒田選手は試合で右手を痛めたが、出場してもらって最終試合を迎えることにしましたこの試合が楽しみです





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

駒田 ベースボール リーグ優勝 残り1試合 戦い裏締め 藤田 恩師 右手を痛めた 頑張り裏締め

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

第2世代iPhone SEから256GBモデルがひっそりと消え去る、iPhone 13 miniの販売促進が目的かAppleは日本時間の2021年9月15日に新製品発表イベントをオンラインで配信し、2021年の新型iPhoneである「iPhone 13」「iPhone 13 mini」を発表しました。そんな中、Appleが2020年に発売した第2世代iPhone SEの256GBモデルがひっそりと販売終了となっており、「iPhone 13 miniの販売を促進するのが目的ではないか」と推測されています。

Read more »

iPhone 13のSoC「A15 Bionic」のGPU性能が明らかに、13と13 ProのGPU性能差もハッキリiPhoneではシリーズごとに異なるSoCを搭載していますが、例えばiPhone 12シリーズではすべて同じSoCのA14 Bionicを搭載しています。しかし、iPhone 13シリーズでは初めてiPhone 13/iPhone 13 miniとiPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Maxで搭載されているA15 Bionicの構成が異なることが明らかになっています。iPhone 13シリーズが発表されたAppleの新製品発表イベントでは、A15 Bionicについて「iPhone 13の場合はGPUが4コア」「iPhone 13 Proの場合はGPUが5コア」とモデルごとの構成の違いを簡単に説明していたのですが、ベンチマークアプリにiPhone 13シリーズのものと思しきベンチマーク結果が登録されたことで、実際にパフォーマンスにどの程度違いが生じてくるのかが明らかになりました。

Read more »

「iPhone 13／iPhone 13 mini／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max」まとめてフォトレビュー、新色の魅力を徹底的に撮りまくってみたAppleが2021年9月24日に、「iPhone 13」「iPhone 13 mini」「iPhone 13 Pro」「iPhone 13 Pro Max」をリリースしました。新色である「スターライト」「ピンク」「シエラブルー」もそろっているバラエティに富んだ全4モデルの最新iPhoneシリーズが届いたので、さっそく写真を撮りまくってみました。

Read more »

「iPhone 13」シリーズ4機種のベンチマーク徹底レビュー、小型モデルが強さを見せる意外な結果が明らかに2021年9月24日にAppleから登場した「iPhone 13」「iPhone 13 mini」「iPhone 13 Pro」「iPhone 13 Pro Max」は、いずれも150億近くのトランジスタを備えた「A15 Bionicチップ」をSoCとして搭載しており、現行のiPhoneとしては最高峰のスペックを誇っています。そこで、鉄板ベンチマークソフトを使って、最新iPhone4モデルの処理能力を徹底的に比較してみたところ、同じ「A15 Bionicチップ」でも違いが現れるなど意外な結果が出ました。

Read more »

iPhone 13｜13 Proの新色グリーンを実機でチェック iOS 15.4のマスクありFace IDも試した（石野純也） - Engadget 日本版第3世代iPhone SEの予約受付が開始されましたが、忘れてはいけないのがiPhone 13シリーズの新色。iPhone 13、13 miniには「グリーン」が、iPhone 13 Pro、13 Pro Maxには「アルパイングリーン」が追加されます。

Read more »

【速報】おいしそうなグリーン！ iPhone 13/13 Proの新色を愛でる (1/3)アップルがiPhone 13／13 miniの新色「グリーン」、iPhone 13 Pro／13 Pro Maxの新色「アルパイングリーン」を発表。早速、新色をフォトレポート！

Read more »