駄菓子屋ひびのば 馬場川通り店、グランドオープン

株式会社CATENASは、駄菓子屋を起点に地域の交流・学び・にぎわいを生み出す新プロジェクトとして、「駄菓子屋ひびのば 馬場川通り店」を2026年5月30日、群馬県前橋市の馬場川通り沿いにグランドオープンします。

株式会社 CATENAS は、駄菓子屋を起点に地域の交流・学び・ にぎわい を生み出す新プロジェクトとして、「 駄菓子屋ひびのば 馬場川通り店 」を2026年5月30日、群馬県 前橋市 の馬場川通り沿いにグランドオープンします。

店舗は子ども、学生、地域住民、企業人、クリエイターが自然に交わり、地域から新しい価値が生まれるコミュニティ拠点を目指します。 店舗運営や企画、接客、情報発信などを通じて、学生が地域と関わりながら実践的に学ぶ場としても展開していきます。

「駄菓子屋ひびのば 馬場川通り店」と「駄菓子屋ひびのば GITY店」は、前橋まちなかのメイン通りを歩いて接続できる位置にあります。 両店舗をつなぐことで、学生や地域住民がまちなかを回遊し、地域企業やクリエイターと出会う導線をつくっていきます。 店内では、昔ながらの駄菓子や飲料に加え、群馬のソウルフードである「焼きまんじゅう」や「おにぎり」、韓国で人気の「漢江（ハンガン）ラーメン」などを提供します。 2階には、小さな書店「灯ル」を順次展開予定です。

「灯ル」は、本を販売するだけの書店ではなく、書籍、アート、地域の文化、人との出会いをつなぐ文化拠点です。 4. 学生と地域企業がゆるやかにつながる企業向けコミュニティスペース 同じく2階には、企業向けのコミュニティスペースを展開予定です。 地域企業、学生、社会人、クリエイターが日常的に対話できる場をつくることで、採用、共創、事業づくり、地域活動につながる接点を生み出していきます





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