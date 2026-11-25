プレスリリース 駄菓子メーカー40社が集合！公式「駄菓子検定」スタート。うまい棒のやおきんが主催。あそんで、まなんで、めざせ駄菓子マスター！

https://www.yaokin.com/dagaken共催：安部製菓株式会社、江口製菓株式会社、遠藤食品株式会社、有限会社小野塚製菓、株式会社おやつカンパニー、オリオン株式会社、カクダイ製菓株式会社、有限会社片山食品、株式会社菓道、キッコー製菓株式会社、共親製菓株式会社、コリス株式会社、三立製菓株式会社、ジャック製菓株式会社、杉本屋製菓株式会社、株式会社タカミ製菓、株式会社丹生堂本舗、株式会社チーリン製菓、天恵製菓株式会社、東京拉麺株式会社、東豊製菓株式会社、中野物産株式会社、有限会社中村製菓、パイン株式会社、ハタ鉱泉株式会社、株式会社花丸本舗、フルタ製菓株式会社、松山製菓株式会社、丸川製菓株式会社、マルタ食品株式会社、株式会社水野製菓、株式会社港常、宮田製菓株式会社、株式会社ヤガイ、株式会社大和製菓、有楽製菓株式会社、よっちゃん食品工業株式会社、リスカ株式会社、株式会社ロッテ検定＋駄菓子セット5,500円（税込）を申し込んだ方には、問題に登場した駄菓子を詰め合わせた復習可能な駄菓子詰め合わせBOX（検定オリジナルデザイン）と、合格者には合格認定証、不合格者には不合格認定証が郵送されます。 また、満点をとると各回書き下ろしデザインのトレーディングカードも贈られます。.

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