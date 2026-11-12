香港SEXY女優祭典MFE2026中止 ビザ入国拒否が原因

香港で開催予定だった成人向けイベントMFE2026が中止となり、紗倉まなら出演女優が入国を拒否された。ビザ問題による急ピッチな延期の経緯と影響を詳報。

香港の 香港リーガルエアポートホテル において、11月13日から15日にかけて開催予定だった成人向けイベント「MEGA FANS EXPO2026」の公式サイトが、開催前日の11月12日付で中止を発表した。この大型祭典には、日本の セクシー女優 28人が集結する予定だったが、直前での開催取りやめとなり、多くのファンから失望の声が上がっている。

入国拒否が引き金となった中止発表

主催側は公式文書で「諸般の事情により」と断ったのみで、具体的な中止の理由は明かしていない。しかし、香港メディア「サウスチャイニングモーニングポスト」電子版は、日本のセクシー女優30人が香港への入国を拒否され、これがアダルトエキスポの中止に追い込まれたと報じている。出演予定だった複数のアーティストが入国審査で却下されたことを受け、主催者が急きょ開催中止を決断したとみられる。

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出演女優らが公式Xで謝罪と悲しみを表明

出演予定だった大槻ひびき氏は、自身のX（旧Twitter）アカウントを通じて詳細な事情を投稿した。大槻氏は「日本に帰ることになりました。ビザもあったし今まで何度も香港でイベントをした事がありますが、入国させてもらえなかった事は初めてです。イベントが中止です。とても悲しいです」と語り、過去の実績があるにもかかわらず初めての入国拒否だったことを明かした。紗倉まな氏も「11／13－11／15に香港で開催予定だったMFEですが、イベントの開催自体が中止となってしまいました」と謝罪し、詳細は公式アカウントから発信されると伝えた。金松季歩氏やMINAMO氏もそれぞれ投稿で、楽しみにしてくれていたファンやみんなに会いたかったという悔しさを表明した。

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2026年版MFEの再調整と今後の行方

公式サイトは発表文の中で、「楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様のご期待を裏切る形となり、深く失望させてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。また、「出演者・関係者の皆様にも多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と、参加を予定していた関係者への配慮も示した。紗倉まな氏（33）、金松季歩氏（36）、吉高寧々氏（30）、MINAMO氏（26）ら人気セクシー女優の名前が連なる同イベントの予定日は変更されていないが、実質的な開催は不可能となった。今後の対応については、公式アカウントの発表を待つ状況である。