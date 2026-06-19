香港民主活動家監視で二重国籍者に実刑判決、英国で中国情報活動の波紋

ロンドンの裁判所は、中国当局の指示で香港民主活動家を監視したとして、英中二重国籍の元英国境警備隊員と元香港警察官にそれぞれ10年と8年の拘禁刑を言い渡した。裁判所は「影の警察活動」と指摘し、英国政府は国家安全保障への脅威として許さないとのメッセージを強調。英中関係への影響が懸念される。

【6月19日 AFP】英ロンドンの中央刑事裁判所は18日、中国当局の指示を受けて英国在住の香港 民主活動家 の監視を行っていたとして 国家安全保障法 の「外国の情報機関を支援した罪」に問われた中国と英国の 二重国籍 者の男2人に対し、拘禁刑の 実刑判決 を言い渡した。

裁判所は、英国内で、香港の反体制派や亡命中の民主活動家を標的とした「影の警察活動」を行っていたとして、元英国境警備隊員の衛志樑（ピーター・ワイ）被告（40）に拘禁10年、元香港警察の警察官、袁松彪（ビル・ユエン）被告（65）に拘禁8年を言い渡した。 ボビー・チーマグラブ裁判長は、両被告の行動は「意図的で組織的、かつ重大なものだ」と指摘。 両被告は今年5月、2か月にわたる公判を経て、国家安全保障法に基づき「外国の情報機関を支援した罪」で有罪判決を受けた。

陪審評議では、ワイ被告がロンドンにある香港政府の代表機関「香港経済貿易代表部（HKETO）」のシニアマネジャーだったユエン被告の指示を受け、情報収集を行っていた実態が明らかにされた。

「英国側は根拠のないデマに基づいて立憲し、有罪判決を確実に勝ち取るために法律を乱用して司法手続きを操作した」と批判した。 アンジェラ・イーグル治安担当相は今回の判決について、英国は「外国を支援するためにわが国の法律を犯し、英国の安全保障を危険にさらす者を容認しない」という明確なメッセージを送るものだと説明。 この判決は、英国の司法制度が国家安全保障と法の支配のバランスをどのように取るかという重要な問題を浮き彫りにした。

被告らは、中国当局からの指示に基づき、英国国内で香港の民主活動家らを監視・情報収集する活動を行っていたとされ、その行為は英国の国家安全保障法に触れると判断された。 裁判所は、このような活動が「影の警察活動」として組織的に行われ、国家安全を脅かす重大な脅威であると強調した。 特に、香港経済貿易代表部の関係者が関与していた点は、外国の公館が自国の利益のために情報収集活動を行う際の法的境界線についての議論を呼ぶ可能性がある。 英国政府は、この判決を通じて「外国のための違法な情報活動は許されない」という強いメッセージを国内外に発信した。

治安担当相のコメントは、英国が自国の法律を尊重し、国家安全保障を守るためには、たとえ外交的な影響があっても果断に行動する姿勢を示している。 一方で、被告らやその支持者からは、この裁判が政治的な動機に基づくものだという批判も出ており、今後の外交的な緊張が予想される。 この事件は、香港改革法や国家安全保障法をめぐる国際的な緊張の一環として、英中関係の新たな摩擦点となる可能性がある





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