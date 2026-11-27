＜ジョッキークラブマイル＞香港マイルの前哨戦となったG2ジョッキークラブマイル（芝1600メートル）は9頭立てになりました。レースはザカリー・パートン騎手が乗… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

◆奥野庸介（おくの・ようすけ）1955年（昭30）北海道小樽市生まれ。79年に有限会社サラブレッド・インフォメーション・システムに入社。 海外の競馬情報を 日刊スポーツ や週刊競馬ブックなどに提供している。

現代表。 レースはザカリー・パートン騎手が乗って5番手を追走した人気のマイウィッシュ（セン6、父フライングア－ティー、M・ニューナム厩舎）が直線で猛追、ゴール前で4頭が横一線になる激戦を制しました。

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短頭差の2着に今年2月の香港クラシックマイル（シャティン、芝1600メートル）を制したリトルパラダイス（セン5、父トロナド、C・シャム厩舎）、さらに短頭差の3着に昨年のこのレースを制したギャラクシーパッチ（セン6、父フライングア－ティー、M・ニューナム厩舎）、さらにら頭差の4着に前走のシャティントロフィー（香G2、シャティン、芝1400メートル）でマイウィッシュを3着に退けたライトイヤーズチャーム（豪産、セン6、父ルビック、D・ユースタス厩舎）が続きました。 勝ちタイムは1分34秒28でした。 マイウィッシュは通算21戦8勝、2着4回。