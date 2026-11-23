G1 15勝を挙げた香港の名馬ロマンチックウォリアーの引退式がシャティン競馬場で行われ、ファンや関係者がその功績を称えた。ダニー・シャム調教師は、24年前に助手としてフェアリーキングプローンで日本の安田記念を制した後、調教師としてロマンチックウォリアーで同じレースに勝利した喜びを語った。

香港の歴史的名馬、 ロマンチックウォリアー （セン8、C・シャム）の 引退式 が22日、シャティン競馬場で行われた。 パドックでは主戦を務めたジェームズ・マクドナルド騎手、 ダニー・シャム 調教師とともに周回。

多くのファンがG1・15勝（香港カップ4連覇、オーストラリアのコックスプレート、日本の安田記念、ドバイのジェベルハッタなど）の名馬をたたえた。 香港ジョッキークラブの公式ニュースでシャム師は「香港ジョッキークラブがこの式典で彼をたたえてくださったことに感謝します。 彼はそれに値すると思います。 オーナー、厩舎、家族、そして、すべてのファン、もちろん、ジェイマック（マクドナルド騎手）にも感謝しています。

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みんなが集まってくれて、最高のセレモニーです」とコメント。 記事はロマンチックウォリアーとシャム師のハイライトとして、24年の安田記念を紹介。 シャム師はイヴァン・アラン厩舎の助手時代にフェアリーキングプローンで安田記念を制しており、24年後に調教師として、ロマンチックウォリアーで安田記念を制したことを伝えている。 シャム師は「感謝しなければなりません。

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ロマンチックウォリアーは誰もが愛する馬です。 本当に素晴らしい、忘れられない馬です。 アシスタントトレーナーとして、フェアリーキングプローンで日本で勝利をおさめました。 そして、トレーナーとして日本で勝利を手にすることができた。 私にとって大きな意味があります」と語っている。