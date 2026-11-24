香取慎吾主演の映画『高校生家族』より、冬期ショートドラマ講習が11月25日より配信開始。家族全員が高校生という設定のコメディ日常劇が続々展開され、公開前の話題をさらに高めている。

俳優の 香取慎吾 が主演を務める実写映画『 高校生家族 』において、公開に先駆けた ショートドラマ プロジェクトが本格始動した。このプロジェクトは、家族全員が高校生の設定を持つ 家谷家 のユニークな日常を描くもので、11月25日から配信が開始された。作品は 集英社 の週刊少年ジャンプで2020年から2023年まで連載された同名の漫画を実写化したもので、前代未聞の家族構成と仲間りょう氏特有のユーモアあふれるセリフ回しが特徴だ。

ショートドラマ講習の概要と配信スケジュール

このショートドラマシリーズは「映画『高校生家族』冬期ショートドラマ講習」として企画され、全11回にわたって展開される。配信は毎週水曜日を中心に、映画の公式ソーシャルメディアアカウントなどを通じて行われる。第1話として公開された「回す手紙」は、11月25日にフジテレビ系『めざましテレビ』でも初公開されたことで、その知名度を一気に高めた。この構成により、映画本体が公開されるまでの間、視聴者は家谷家の温かみのある、かつコミカルな交流を継続して楽しむことができる。

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家谷家の日常と目出鯛高校の世界観

物語の舞台は、家谷家が通う「目出鯛高校」という設定の学校である。脚本はヨーロッパ企画の橋本尚和氏、小林哲也氏、中田歩氏の3氏によって担当されており、授業中も休み時間中も放課後も、家族が一緒にいることで必ず何らかの楽しい出来事が起きるというストーリーが描かれる。特に第1話では、母・静香役の仲里依紗が長女・春香役の永尾柚乃にこっそり手紙を回すシーンから物語が始まる。春香がニヤリとしながらその手紙を兄・光太郎役の齋藤潤へと渡し、最終的には父・一郎役の香取慎吾、さらには飼い猫のゴメス役の大福まで巻き込むという、家谷家らしい不可思議で愛らしい展開が展開される。

原作漫画の魅力と実写化の意図

原作となった漫画は、仲間りょう氏によって描かれ、誰も傷つけない優しい笑いと独特な言葉選びで多くの読者を引きつけてきた。2020年から2023年までの連載期間中、家族全員が高校生になるという荒唐無稽ながらも心温まる設定は、世代を超えて支持を集めていた。実写映画化にあたっては、この漫画の核心である「家族との絆」と「学校生活の普通でありながら非日常である面白さ」を、ショートドラマという形式を通じてより密接に、そして頻繁に視聴者に届けることが狙いである。映画公開前の预热期間として、このショートシリーズは重要な役割を果たしている。

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今後の展開と登場キャラクターの広がり

今後は家谷家の中心となるやり取りだけでなく、光太郎のクラスメイトや、一郎が所属するバレーボール部の仲間たちなど、目出鯛高校の個性豊かなキャラクターたちも次々と登場する予定だ。スケジュールを見ると、11月25日の午後5時には第2話「緊急ホームルーム」が配信されることが公開されている。このように、家族以外の学校生活や部活動、恋愛など、バラエティに富んだテーマがショートドラマを通じて掘り下げられていく。これにより、映画公開に向けての期待感をさらに高め、家谷家という家族の輪の広がりを感じさせる演出が施されている。

映画『高校生家族』の公開予定と意義

この一連のショートドラマプロジェクトの最終的な目標は、2027年1月8日に公開される実写映画『高校生家族』への集客と興行成績の向上である。香取慎吾を始めとするキャスト陣の演技力と、原作漫画が誇る独特の世界観が融合したこの作品は、単なるコメディを超え、現代の家族関係や学校生活への視点を変えるようなメッセージ性も秘めている。ショートドラマを通じて培った視聴者との親近感が、劇場での大きな感動へとつながることが期待されている。家谷家の賑やかな日常を、より多くの人が共有し、笑いや涙を分かち合うプラットフォームとして、このプロジェクトは成功を収めつつある。