香りが空間デザインの前提条件になるビジネス成長-プロモツール株式会社

ブシッシュな企業の成長です！ Parigi！-2026年2月の香り空間ビジネス成長が設定されています。空間への香り導入が企業活動の基盤価値として位置づけられつつあるなか、当社は単なる香りの提供に留まらず、企業に合った「成果につながる安全な香り空間」を設計する体制を強化したそうです。

あらゆる香りを科学しデザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は2026年2月の当社の 香り空間ビジネス が前年同月比140％という大幅な成長を記録いたしました。

空間への香り導入が企業活動の基盤価値として位置づけられつつあるなか、当社は単なる香りの提供に留まらず、企業の目的に応じて「成果につながる安全な香り空間」を設計する体制を強化してまいりました。 この取り組みが評価され、現在は新規導入と継続利用の双方において力強い成長を見せています。 香りは空間の前提条件へ、新たな空間デザインの構成要素に 近年、香りは空間に付加価値を与える要素から、空間デザインの前提条件へと役割が変化しつつあります。

この変化の背景には、ショールームやホテル、オフィスを中心に、香りによる滞在時間の向上やストレス軽減、購買体験の質向上といった‘行動変容’につながる効果が期待でき、コミュニケーション施策の一環として空間デザインが広がっていることがあります。 ブランド体験の一貫性や来場者の快適性が求められる中で、香りは視覚・音・動線と同じレイヤーで検討される機会が増加しています。 こうした市場の変化が、当社の香り空間ビジネスの成長を後押ししています。 香りが空間の前提条件となるほど、品質の安定性と安全性は重要性を増しています。

当社では、日本トップクラスの調香師による香り設計だけでなく、香料の安全性評価、品質管理、空間拡散設計まで一貫して管理しています。 香り開発の技術力と品質管理体制、そしてブランドの世界観を香りで再現するデザイン力が一体となった独自の強みが、選ばれる理由となっています。 香りは、滞在時間の向上や働く環境のストレス軽減、購買体験の質の向上など、企業の課題解決に直結するソリューションとして機能し、企業の競争力を支える重要な要素となりました。

当社は調香・研究・製品設計・空間設計・運用サポートを一体化した体制により、企業が求める体験価値を香りで実現し、ブランド価値向上に寄り添う空間づくりを支えています。 今後もこの体制をさらに進化させ、ブランド体験の質を高める香り環境を提供してまいります。 ※当社が開発する香りはIFRA(国際香粧品香料協会)/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準と規制に即した安全性の高い香料を使用して開発しており、安心してお使いいただけます。

IFRAは世界の香料原料の安全性を決定する唯一の国際機関であり、IFRAに加盟する世界の香料会社は毎年改定される香料原料の安全基準に沿って、使用する香料の選定や配合率を変更し、ブレンドの安全性を担保しています。 プロモツールの「香りマーケティング」サービスは、嗅覚が記憶や感情に強く結びつく特性を生かし、香りを通じてブランドや商品の価値を直感的に伝えるマーケティング手法です。 視覚や聴覚に偏りがちな従来のプロモーションに対し、香りという感覚を加えることで、顧客の印象に残る体験を創出し、ブランド認知や好意形成を高めます。

この独自のアプローチを具現化するため、日本トップレベルの調香師として注目される渡辺武志と、大手広告代理店で世界的自動車メーカーを担当してきたマーケターの志賀久仁雄が連携。 企業の目的やブランドの世界観を深く理解したうえで香りを設計・展開しています。 これにより、他社にはない‘ 香りを活用した本質的な差別化’と、記憶に残るブランド体験を提供しています





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香り空間ビジネス 日本トップクラスの調香師 香料の安全性評価 Χώρου設計まで一貫して管理している

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