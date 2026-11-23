令和元年に焼失し、復元された首里城（那覇市）の正殿が23日、一般公開された。内部公開は7年ぶり。琉球王国時代により近づくように再建された朱色の正殿を一目見ようと、多くの人が訪れ、沖縄の伝統に思いをはせていた。

令和元年に焼失し、復元された首里城（那覇市）の正殿が23日、一般公開された。 内部公開は7年ぶり。 琉球王国時代により近づくように再建された朱色の正殿を一目見ようと、多くの人が訪れ、沖縄の伝統に思いをはせていた。

沖縄県は公開に先立ち、オープニングセレモニーを開催。 地元高校生によるお祝いの伝統芸能や、エイサーの演舞が披露され、「ウチナーンチュ（沖縄人）が紡いできた歴史、伝統、文化の尊さを見つめ直す大切な機会だ」と述べた。 正殿を見た沖縄市の伊良皆善子さん（81）は「蘇った首里城を見て涙が出た。 明るい未来を照らし、平和の象徴になってほしい」と述べた。

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北谷町の野村えりなさん（45）は、「沖縄の文化を改めて感じた」としみじみと語った。 原則予約制、公園サイトから 首里城公園の入園者は火災前の平成30年度は280万人で、火災後の令和2年度は33万人に減少。 正殿の復元工事が始まると、作業工程を見せる工夫が奏功し、昨年度に182万人まで回復した。 正殿内部は、琉球王国時代に使われた可能性のある県産由来の顔料「久志間切弁柄（くしまぎりべんがら）」が各所に塗られ、柱や壁は深みある朱色になっている。

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国王らの儀礼が行われていた玉座「御差床（うさすか）」や、権威を表す「龍」と縁起が良いとされる5色の雲を組み合わせた「金龍五色之雲（きんりゅうごしきのくも）」が描かれた柱など、王国の繁栄ぶりを体感できる。 正殿内部の見学は、入場料大人1人千円で、原則予約制となっている。 首里城公園のサイトから予約。 定員に空きがあれば当日の申し込みもできる。