令和元年に焼失した首里城正殿が約7年ぶりに復元された。本土と沖縄の職人が伝統技法を駆使し、より深い朱色で琉球王国の姿を蘇らせた。復元工程に携わった若手宮大工の視点から再建の意義を伝える。

那覇市 にある首里城の正殿が、令和元年10月31日の火災による全焼から約7年の歳月を経て、復元の完成を迎えた。 沖縄県 は、県民の焼失の悲しみを乗り越え、琉球王国時代から受け継がれてきた建築特徴をより忠実に再現する取り組みを完了させた。この重厚な復元工程には、伝統的な工法の継承と、地域内外の職人たちの結束が不可欠だった。

復元工程における技術的工夫と伝統の継承

正殿の復元作業では、火災以前の姿を単に模倣するのではなく、より深い朱色へと変化させた。壁や柱には、琉球王国時代に使用されていた可能性が高い顔料を用い、歴史的な正確さと美意識を追求した。この色彩の調整は、単なる外装の問題ではなく、首里城が持つ文化的な重みを視覚的に再定義する重要な要素となった。

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宮大工として復元に携わった後藤亜和さん（24）は、その工程を「技術面で学ぶことが多く、一から教えてもらった」と振り返る。難易度の高い現場作業では、熟練の職人たちが地道な指導を行い、伝統的な技の継承が行われた。後藤さんは、壁板張りや階段の組み立てといった地道な作業を通じて、職人同士の人のつながりを強く実感したと語っている。

首里城の再建プロジェクトには、合計で約50人の宮大工が参加した。その内訳をみると、沖縄県出身者は20人弱にとどまっており、残りの多くは県外の職人たちが占めていた。この構成比率は、沖縄の職人の技術だけで再建を成し遂げることがいかに困難であったかを物語っている。本土の職人の力と沖縄の職人の力が融合することで、初めてこの壮大な復元事業は実現可能となった。

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火災の記憶と若手職人の視点から見る再建

令和元年10月31日の未明、朱色の正殿が暗い空に赤々と燃え上がる様子は、沖縄県民にとって大きな衝撃だった。当時、高校3年生だった後藤さんは、映像を通じてこの火災の瞬間を垣間見た。木造住宅に住んでいた経験から、木がこれほどまでに激しく燃えることへの恐怖感を覚えたという。この記憶は、彼が将来の進路を考える上で大きな影響を与えた。

高校卒業後、設計士の父親の影響を受けて宮大工の道に入った後藤さんだったが、経験を積むうち本土へ修業に行くか否かで迷っていた時期があった。しかし、首里城の再建に携われるという机遇を捉え、その難易度や社会的意義から、このプロジェクトへの参加を決断した。技術を持った本土の職人と共に作業できる環境は、自身の成長にとっても最適な場所であると判断したのだ。

現場では、まっさらな焼け跡の写真が参照され、ゼロからの再構築という厳しさが強調された。熟練の職人たちの姿を見るにつれ、関わるほどに沖縄県民の再建への待ち望む思いの強さが伝わってきた。後藤さんは、復元された首里城を見た際、「ゼロの状態からここまで出来上がった。力強い姿をみんなに見てほしい」と、その感慨を力強く述べている。

完了後の影響と次の展開へ

正殿の復元完了は、単なる建築物の再建にとどまらず、沖縄のアイデンティティの回復と、若手職人育成の成功事例として注目されている。後藤亜和さん自身も、「立ち上がるエネルギーをもらった」と、復元事業が個人及びコミュニティにもたらした精神的な支えを強調している。この経験は、彼の職人としての自信となり、今後の活動の原動力となっている。

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復元事業の完了を受け、後藤さんの次の活動舞台は首都圏へと移る。彼は、現在、東京・赤坂にある日枝神社での工事準備を振るっている。首里城で培った伝統的な宮大工の技と、沖縄と本土の職人たちが築いた絆は、次のプロジェクトでも継承されていく見込みだ。日枝神社での活動を通じて、さらに高い技術の習得と、広範な地域での文化継承への貢献が期待されている。