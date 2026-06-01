首都大学リーグ2部から154キロ右腕・加藤宇が脚光 ミルウォーキー・デグロムを目標にストレートの進化に誓う

明星大学の加藤宇投手は、身長185センチから最速154キロのストレートを投げる右腕で、首都大学リーグ2部ながらスカウトから熱い視線を浴びている。5月16日の大東大学戦では先発として7回1/3を無失点、11三振の圧倒的な投球を見せ、今季の奪三振率は13.36と驚異的な数字を記録。好みのユニホームサイズ「3XO」のエピソードや、目標とする選手にミルウォーキー・ブルワーズのジェイコブ・デグロムを挙げ、ストレートのさらなる向上を誓う。

アマチュア野球界で注目を集める新星、 明星大学 の 加藤宇 投手に焦点を当てる。 身長185センチの右腕から繰り出される最速 154キロ のストレートは、 首都大学リーグ 2部という立場を超えてスカウトの目を引いている。5月16日の大東大学戦では、通常の抑え役ではなく先発としてマウンドに立ち、9回表の途中までを無失点に抑え、11個の三振を記録。

特に球数が90球を超えた7回表でも152キロを計測し、終始高いパフォーマンスを見せた。 奪三振率は13.36と驚異的な数字で、今季33イニングで49三振をマーク。 加藤投手は『打者が分かっていても空振りするような直球を目指している。 スライダーにも自信がある』と語り、圧倒的な投球内容に自信を見せた。

また、好きな投手としてミルウォーキー・ブルワーズのジェイコブ・デグロムを挙げ、『生まれ年が2年しか違わない。 自分ももっとストレートを速くしたい』と貪欲に成長を誓う。 彼が着用する『3XO（特大サイズ）』のユニホームはチームにほとんどない中で、偶然目に入った番号を選んだというエピソードも。 首都大学リーグという隠れた舞台で光を放つ加藤投手の夢は、プロのマウンドで更なる高みへと広がっている





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加藤宇 明星大学 首都大学リーグ 154キロ 奪三振率13.36 ジェイコブ・デグロム

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