私立中学校の入学試験シーズンが近づいている。進学先の選択肢として中高一貫校は大きな位置づけにある。受験情報サイト「インターエデュ・ドットコム」がアンケートに基づき発表しているランキングなどによると、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、…

私立中学校の入学試験シーズンが近づいている。 進学先の選択肢として中高一貫校は大きな位置づけにある。 受験情報サイト「 インターエデュ・ドットコム 」がアンケートに基づき発表しているランキングなどによると、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨）の中高一貫校で、2026年の大学入試での慶応義塾大学の合格者数が最も多かったのは、開成（東京）の216人だった。

アンケートには産経新聞も一部協力した。 合格者数は現役と既卒の合計。2位は本郷（東京）の135人、3位が浅野（神奈川）の128人だった。 開成は唯一の200人超えで、本郷は昨年比32人増で躍進した。 4位以下は次の通り。4位渋谷教育学園幕張（千葉）127人▷5位海城（東京）119人▷6位駒場東邦（東京）117人▷7位聖光学院（神奈川）115人▷8位洗足学園（神奈川）112人▷9位頌栄女子学院（東京）94人▷10位県立千葉（千葉）86人。 上位8校までが100人を超えた。

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神奈川県勢がトップ10に3校入るなど健闘した。 上位20校をみると、私立校が18校を占めた。 女子校は、洗足学園（8位）、頌栄女子学院（9位）、女子学院（12位）、桜蔭（14位）の4校が入った。 共学校は渋谷教育学園幕張（4位）、県立千葉（10位）、栄東（11位）、広尾学園（13位）、渋谷教育学園渋谷（15位）、筑波大附属（17位）、市川（18位）の7校が入り、東京、千葉、埼玉の共学校が健闘した。