私立中学校の入学試験シーズンが近づいている。進学先の選択肢として中高一貫校は大きな位置づけにある。受験情報サイト「インターエデュ・ドットコム」がアンケートに基づき発表しているランキングなどによると、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、…

私立中学校の入学試験シーズンが近づいている。 進学先の選択肢として中高一貫校は大きな位置づけにある。 受験情報サイト「インターエデュ・ドットコム」がアンケートに基づき発表しているランキングなどによると、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨）の中高一貫校で、2026年の大学入試での医学部医学科の合格者数が最も多かったのは、開成（東京）の228人（国公立87人、私立141人）で、200人の大台を唯一突破、2位に約50人の大差をつけて圧倒的なトップに立った。

アンケートには産経新聞も一部協力した。 合格者数は現役と既卒の合計。2位は豊島岡女子学園（東京）の179人（国公立50人、私立129人）、3位は海城（東京）の173人（国公立55人、私立118人）だった。 4位以下は次の通り。4位桜蔭（東京）143人▷5位渋谷教育学園幕張（千葉）140人▷6位広尾学園（東京）109人▷7位聖光学院（神奈川）106人▷8位栄東（埼玉）103人▷9位渋谷教育学園渋谷（東京）101人▷10位吉祥女子（東京）95人。 上位9校までが100人超えという高い水準になった。

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女子校は2校がトップ5入り（2位豊島岡、4位桜蔭）を果たし、20位内でも5校（10位吉祥女子、11位女子学院、20位雙葉を合わせた）が顔をみせた。 卒業生数が男子校や大規模共学校より少ない傾向にある中、高い実績を出した。 地域では、20校のうち14校と7割が東京に集中し、特にトップ4（開成、豊島岡、海城、桜蔭）はすべて都内の学校が独占した。 千葉からも県の「御三家」と呼ばれる3校（5位渋谷教育学園幕張、13位東邦大付属東邦、18位市川）がすべてランクインした。